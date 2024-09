BTS防弹少年团粉丝群ARMY反对闵熙珍回归：「别再拿BTS当挡箭牌了！」

男团防弹少年团(BTS)的粉丝团「ARMY」发表声明,反对闵熙珍前代表重返ADOR公司。

自9月16日起,在X(旧推特)上开始出现诸如#MinHeeJinOut、#ARMYsWantMHJOut、#Dont_Use_BTS_and_ARMY等标签。 据悉,这些标签在北美、部分东南亚国家、英国、德国等地成为实时趋势。 ARMY在声明中表示:「作为BTS ARMY的一员,我们目睹了以我们的名义传播的错误言论,并希望通过这份声明表达我们对目前正在进行的经营状况的立场。」

RT AND REPLY !! Push the tags to 1M #MinHeeJinOut pic.twitter.com/RFjTc1B1vw