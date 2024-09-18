BTS防弹少年团粉丝群ARMY反对闵熙珍回归：「别再拿BTS当挡箭牌了！」

男团防弹少年团（BTS）的粉丝团「ARMY」发表声明，反对闵熙珍前代表重返ADOR公司。

自9月16日起，在X（旧推特）上开始出现诸如#MinHeeJinOut、#ARMYsWantMHJOut、#Dont_Use_BTS_and_ARMY等标签。 据悉，这些标签在北美、部分东南亚国家、英国、德国等地成为实时趋势。 ARMY在声明中表示：「作为BTS ARMY的一员，我们目睹了以我们的名义传播的错误言论，并希望通过这份声明表达我们对目前正在进行的经营状况的立场。」

RT AND REPLY !! Push the tags to 1M #MinHeeJinOut pic.twitter.com/RFjTc1B1vw — Bangtan_streamers⁷ (@Bangtan7_Stream) September 16, 2024

声明接著指出：「首先，我们统一反对闵熙珍重返HYBE子公司ADOR担任CEO。 我们了解前CEO在BTS服兵役期间所采取的行为、与巫师的谘询以及试图操纵韩国媒体以对BTS和ARMY产生负面舆论的计划。 鉴於这些情况，我们认为，所有支持闵熙珍、并试图诋毁BTS的舆论和指责，都是毫无根据的，是她作秀的一部分。 」



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声明进一步强调：「目前，BTS无法自由表达自己的意见，这使得我们的立场更加坚定。 我们呼吁前CEO闵熙珍停止将艺人和粉丝团用作传播她个人事务和谎言的挡箭牌。 」



今年4月，HYBE以职务侵占嫌疑起诉了ADOR前代表闵熙珍。 此后双方立场持续对立，矛盾升级，始终未能得到解决。 在此背景下，闵熙珍於8月27日被免去ADOR代表一职，新任代表为人力资源专家出身的金珠暎。 而ADOR旗下的女团NewJeans还於9月11日进行紧急直播，公开要求HYBE在本月25日前恢复闵熙珍的职务。 同时，闵熙珍於9月13日向首尔中央地方法院提交申请，请求召开ADOR临时股东大会并申请重新任命自己为ADOR社内董事。

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