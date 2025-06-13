【韩网热门】偶像Bubble收益结构引讨论：月订阅费5000、艺人分得600，单靠聊天年入可达数千万

Bubble是DearU公司推出的艺人聊天室订阅服务，收益分红结构是DearU拿走40%、艺人所属社30%、平台30%，所属社拿到分红后与艺人六四分成。 以月订阅费5000韩元为例，艺人能分到600韩元，假如有1万人订阅，艺人的每月收入是600万韩元，一年收入7200万韩元。

结论是即便只有1千人订阅，一年也能单靠聊天赚进720万韩元。 原PO最后补充说，上述数据来自2年前的相关资料，现在或许有所变动。

韩国网友评论：

1. 只是在手机上聊天就能赚几千万，超爽耶

2. 拿那么多钱就要经常出现啊，一个月只发一次泡泡的人是怎样

3. 其实没有想象的多耶

4. 看偶像自制综艺感觉他们经常用手机，每天来Bubble有那么困难吗...

5. 对於一个月只出现一两次的偶像来说当然爽爆，但也有些偶像每天都发泡泡，又觉得他们赚太少kkk

6. 应该按照传讯息的次数来结算，孝子孝女们应该多赚一些啊

7. 一万人订阅的艺人全韩国能有几个啊，我家偶像可能连100人都不到...

8. 如果是那个级别的艺人，其他来源的收入应该高多了吧... 只看收益结构的话，沟通都是艺人在做，钱却拿得最少...

9. 粉丝群体大的偶像参加一两次活动就能赚到这些钱，与其要付出1年的感情劳动，应该会宁愿不做吧

10. 我觉得收益结构很不合理，留言区居然很多人说单靠聊天就赚钱很轻松，令我怀疑眼睛

11. 我家偶像是中小公司的，订阅人数可能只有30到50人，看他/她回复留言感觉真的有很多奇怪的粉丝，艺人一直在做感情劳动，觉得好心疼。 我说劝他/她无视那些人，但他/她说也许觉得毕竟是粉丝，终究没有拉黑他们...

12. 为了这点钱不仅要面对很多恶意留言，还要配合粉丝的各种要求，进行大量感情劳动，偶像真的很可怜。 所以我认为付费沟通就不应该存在。

13. 我家偶像每天都发泡泡，真的很感谢ᅲ

14. 希望他们多赚一些，真的很喜欢Bubble...

出处：https://theqoo.net/hot/3775078659

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