INFINITE和老熟人郑亨敦相聚！东雨衣服超奇葩「踩到差点跌倒」，成种开朗聊诉讼

郑亨敦近几个月开始了新YouTube节目《don't worry idol》，近期邀请了「老熟人」INFINITE（南优贤因行程无法出席），双方见面果真吵吵闹闹、笑话一箩筐。
INFINITE从自我介绍起就被郑亨敦连翻吐槽轰炸，郑亨敦最爱(?)的圣圭被伤得最惨(?)，而最搞笑的可能是东雨的特殊时尚了。他穿了蓝色斜肩衬衫，脖子上绑著很长的领带(?)，「露香肩」很容易吸引他人目光，坐他旁边的L（金明洙）会帮他拉好衬衫，会故意拿起他那长长的领带来擦汗，还为了防止他窒息帮他拉松领带。
他为了调整衣服动到麦克风，两度离开整理，离开途中还屡屡被旁边摆放的奖品吸引，画面相当荒谬，几个人散漫到郑亨敦忍不住说：「你们都不整顿吗？」他玩游戏的时候要换位置，还踩到长长的领带把自己勒到，笑死全场人了！为了他生命安全著想，郑亨敦就不让他换位置了，他要跳舞的时候还特别注意他的领带。
而忙内成种聊自己近况竟大方说「正在努力诉讼」，因为他和前公司正在打官司。问他住哪里？他说「住前公司附近」，寂寞的时候呢？他说「就是平时看公文的时候」，郑亨敦佩服不已失笑：「怎么能聊天起承转合都是诉讼……」只能说不愧是无限开朗的「柠檬糖」啊，让人又心疼又好笑。
*相关报导：〈成种解除与经纪公司合约，控公司支援不力、Solo与INFINITE活动酬劳均未收到〉
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