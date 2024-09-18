BTS防彈少年團粉絲群ARMY反對閔熙珍回歸：「別再拿BTS當擋箭牌了！」

男團防彈少年團（BTS）的粉絲團「ARMY」發表聲明，反對閔熙珍前代表重返ADOR公司。

自9月16日起，在X（舊推特）上開始出現諸如#MinHeeJinOut、#ARMYsWantMHJOut、#Dont_Use_BTS_and_ARMY等標籤。 據悉，這些標籤在北美、部分東南亞國家、英國、德國等地成為實時趨勢。 ARMY在聲明中表示：「作為BTS ARMY的一員，我們目睹了以我們的名義傳播的錯誤言論，並希望通過這份聲明表達我們對目前正在進行的經營狀況的立場。」

RT AND REPLY !! Push the tags to 1M #MinHeeJinOut pic.twitter.com/RFjTc1B1vw — Bangtan_streamers⁷ (@Bangtan7_Stream) September 16, 2024

聲明接著指出：「首先，我們統一反對閔熙珍重返HYBE子公司ADOR擔任CEO。 我們瞭解前CEO在BTS服兵役期間所採取的行為、與巫師的諮詢以及試圖操縱韓國媒體以對BTS和ARMY產生負面輿論的計劃。 鑒於這些情況，我們認為，所有支持閔熙珍、並試圖詆毀BTS的輿論和指責，都是毫無根據的，是她作秀的一部分。 」



RT AND REPLY !! Push the tags to 1M #MinHeeJinOut pic.twitter.com/RFjTc1B1vw — Bangtan_streamers⁷ (@Bangtan7_Stream) September 16, 2024

聲明進一步強調：「目前，BTS無法自由表達自己的意見，這使得我們的立場更加堅定。 我們呼籲前CEO閔熙珍停止將藝人和粉絲團用作傳播她個人事務和謊言的擋箭牌。 」



今年4月，HYBE以職務侵佔嫌疑起訴了ADOR前代表閔熙珍。 此後雙方立場持續對立，矛盾升級，始終未能得到解決。 在此背景下，閔熙珍於8月27日被免去ADOR代表一職，新任代表為人力資源專家出身的金珠暎。 而ADOR旗下的女團NewJeans還於9月11日進行緊急直播，公開要求HYBE在本月25日前恢復閔熙珍的職務。 同時，閔熙珍於9月13日向首爾中央地方法院提交申請，請求召開ADOR臨時股東大會並申請重新任命自己為ADOR社內董事。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞