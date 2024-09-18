超讽刺！百万YouTuber「洗白」霸凌April队友的李娜恩，曾靠自爆是「校暴受害者」走红！连韩教育部都看不下去了

YouTube上拥有211万粉丝的知名Youtuber郭Tube（郭峻彬）与前女团April成员李娜恩合作的欧洲游影片引发了极大的争议，广大网友认为郭Tube是在为李娜恩的过去「洗白」。

自曝曾是「校园暴力受害者」而引起社会共鸣的旅行博主郭Tube，与被指控「校园暴力」和「霸凌队友」的李娜恩一起旅行的影片被公开后，恶评铺天盖地而来。 郭Tube最终紧急删除了相关影片并发布了道歉声明。

16日，郭Tube公开了与李娜恩前往义大利罗马旅行的影片。在影片的最后，郭Tube首先向李娜恩道歉：「对不起，我误会了你。每当听到校园暴力的事情，我都会变得敏感。当时因为受害者、加害者的缘故，我把你封锁了，但后来看到新闻发现并不是那样的，对不起。 我作为受害者曾说了很多话，但好像也对被误解的人造成了伤害。 」他强调，李娜恩并非校园暴力的加害者。



对此，李娜恩回应道：「我之前就见过你，但你封锁了我。 我以为时间过去后我不会难过，但其实让我感到难过和伤心的是，真的有很多人误会我而屏蔽我。 这次真的见到了当事人（指郭Tube），我非常喜欢你，觉得我们性格合得来，也很喜欢作为YouTuber的你，现在我理解了。 」



郭Tube表示：「有很多新闻，但我后来才知道澄清报导。 等到我也成名了，就发现人们只关注那些问题。 看到你年纪比我小得多，我更觉得对不起，所以想让你开心，原以为你不会和我一起旅行，但你愿意陪我旅行，我很感谢。 」

李娜恩过去在女团April活动期间曾被指控参与校园暴力和霸凌同团队友李玹珠，最终团队解散后她转型为演员。2021年，李玹珠的弟弟上网爆料称，李玹珠在April中遭受持续的霸凌，最终不得不离开团队。李玹珠的弟弟控诉姐姐甚至曾因霸凌而产生极端念头。

之后，李娜恩等成员及所属公司DSP Media以名誉毁损罪起诉了李玹珠，但李玹珠被判无罪。当时检方的判断是：「李玹珠确实在团队内遭受了集体霸凌，感到痛苦。 而在April活动期间确实发生过保温杯事件、鞋子事件等。原告也承认确有其事，因此被告所写的内容没有严重偏离April团队生活中的主要事实，不能视为虚假陈述。 」



对於郭Tube和李娜恩的言论，韩网一面倒地呈现出负面声音，留言批评：「即使校园暴力的事情因揭露者道歉而告一段落，队内霸凌的事实也已被判决书证实。 April曾7次起诉受害者的弟弟和朋友，结果全都败诉（无嫌疑、不予起诉等）。 明星拼命起诉普通人，现在又慢慢开始洗白」、「郭Tube真了不起，之前在《刘Quiz》上痛哭著说『曾经霸凌我的加害者们现在都过得很好』的话，现在却自己证明了这一点」、「这个影片之所以引起争议，是因为郭Tube完全替她洗白了」、「既然郭Tube说观众原谅加害者就行，那他自己也别再提自己曾是霸凌受害者的事了。 第三方原谅就可以了，不是吗？ 李娜恩真是厚颜无耻」、「到现在还在博同情说自己是校园暴力受害者，真是可笑。 那你也原谅那些打你的家伙吧」、「校园暴力不行，但团队暴力就可以吗」等等。

对此，郭Tube删除了该影片，并发布了道歉声明。 郭Tube表示：「这次的影片中有我没有深思熟虑、忽略的部分。 我会更加小心谨慎，避免让我的个人情感成为大家的立场。 今后在制作内容时我会更加用心。 对观看影片带来的不便深感抱歉。 」

与此同时，17日韩国教育部也下架了郭Tube拍摄的校园暴力防治宣传，该举措发生在他发布为李娜恩辩护的影片不到一天的时间内，可见其反应之迅速。



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