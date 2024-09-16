HAHA儿子的干爹：刘在锡！出道的节目《Running Man》，父子同心的模样、综艺感十足～

HAHA跟儿子Dream（河梦儿）完全是复制贴上的概念，基因太强大了啦～！XD

MBC 热门综艺节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）迎来了2024中秋特辑「久违的拍档」，一整集HAHA儿子Dream都是大家的焦点，优秀的表现让观众们留下了深刻的印象。





从节目开头登场就特别有趣，刘在锡温暖的抱住Dream说好久不见，HAHA对儿子说：「是干爹（=教父or契爷）」、「快抱抱干爹~」能成为大神刘在锡的干儿子，完全就是最强后盾啊。



刘在锡：「虽然Dream是HAHA的儿子，但几乎就像是我的儿子一样。」

HAHA：「谢谢您养育我们，抱抱。」字幕组爆笑打上「换乘爸爸」

刘在锡：「不要再闹了...ＸＤ」



HAHA：「我是从《无限挑战》出道的。」

Dream：「我是从《Running Man》出道的。」特别出演过～

两个都是由刘在锡担任主要主持人，并主持多年的超热门长寿经典节目。



▼影片开头为HAHA带著儿子dream出场，接著是李美珠和朴真珠（朴昣奏）都带著姊姊一起上节目：



▼因为要上节目，紧张到睡不著觉，原因也非常可爱～很有sense：



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