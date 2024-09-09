人气女团aespa创纪录「夺TMA大赏」！安可舞台全开麦演唱〈Supernova〉，网：「唱得太好了」

「2024 The Fact Music Awards』在9月7、8日在日本大阪京瓷巨蛋举行，人气女团 aespa 夺下了大赏，也是该颁奖典礼创办以来，首个拿下大赏的女团。

aespa 在今年5月发行的出道首张正规专辑《Armageddon》，双主打曲之一〈Supernova〉在国内主要音乐网 Melon 和 Genie 的每周排行榜中连续15周占据榜首，自2004年11月 Melon 开始提供服务以来，时隔20年刷新史上最长时间的第一名。



当天 aespa 拿下大赏、听众选择奖和年度艺人奖三个奖项，在获得大赏后，她们也带来安可演出，全开麦演唱〈Supernova〉。舞台公开后在网路上获得好评，网友：「哇！起鸡皮疙瘩了」、「唱得太好了！祝贺、祝贺」、「果然是大赏歌手」、「在巨蛋没有监听耳机怎么能跟上节拍呢？果然是美女名唱们」、「今年〈Supernova〉将横扫一切」、「真正的歌手」、「Karina的音量真大」、「宁宁唱得真好」、「看来巡演的时候进步了很多，真的唱得好」等等。

aespa Supernova encore after winning their Daesang. aespa becomes the first female act to win Daesang at The Fact Music Awards history!! pic.twitter.com/hkPJPoKBfE — Karina♡ (@ujiminphoria) September 8, 2024

aespa 目前正在进行第二次世界巡演《aespa 1st Concert 'SYNK : HYPER LINE'》，6月29日以韩国首尔开始，陆续到福冈、名古屋、崎玉、新加坡、大阪、香港、东京、台北、雅加达、澳洲、曼谷等地举行演唱会，目前剩下澳门（9月21、22日）、曼谷（9月28、29日）的场次。



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