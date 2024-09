人气女团aespa创纪录「夺TMA大赏」！安可舞台全开麦演唱〈Supernova〉，网：「唱得太好了」

「2024 The Fact Music Awards』在9月7、8日在日本大阪京瓷巨蛋举行,人气女团 aespa 夺下了大赏,也是该颁奖典礼创办以来,首个拿下大赏的女团。

aespa 在今年5月发行的出道首张正规专辑《Armageddon》,双主打曲之一〈Supernova〉在国内主要音乐网 Melon 和 Genie 的每周排行榜中连续15周占据榜首,自2004年11月 Melon 开始提供服务以来,时隔20年刷新史上最长时间的第一名。



当天 aespa 拿下大赏、听众选择奖和年度艺人奖三个奖项,在获得大赏后,她们也带来安可演出,全开麦演唱〈Supernova〉。舞台公开后在网路上获得好评,网友:「哇!起鸡皮疙瘩了」、「唱得太好了!祝贺、祝贺」、「果然是大赏歌手」、「在巨蛋没有监听耳机怎么能跟上节拍呢?果然是美女名唱们」、「今年〈Supernova〉将横扫一切」、「真正的歌手」、「Karina的音量真大」、「宁宁唱得真好」、「看来巡演的时候进步了很多,真的唱得好」等等。

aespa Supernova encore after winning their Daesang. aespa becomes the first female act to win Daesang at The Fact Music Awards history!! pic.twitter.com/hkPJPoKBfE