【K社韩国小百科】韩国整容审美又又又变了！Jennie、Karina「短中颜部」正主导颜值天花板

随著K-POP明星与修图APP推波助澜，「中颜部」（眉毛至鼻尖区域）长度正成为新一代审美指标。
据关键词分析网站SomeTrend数据，近一个月「中颜部」线上讨论量同比暴增70.22%，Naver搜寻量自3月20日起更直线攀升。BLACKPINK Jennie、ITZY Yuna、aespa Karina、NMIXX Sullyoon等「短中颜部」女偶像人气高涨，带动「中颜部短=显幼态」观念风靡社群。
美妆YouTuber「Risabae」的「中颜部缩小化妆术」影片10个月累计288万观看，同类型教程与「人中缩短手术」成热搜关键词。 SODA、SNOW等修图APP更直接内建「缩短中颜部」功能，却无反向拉长选项，反映审美单一化趋势。
整形外科顺势推出「中颜部套餐」，首尔江南区诊所每日至少5例相关谘询，常见术式包括鼻整形、苹果肌拉提、脂肪移植等。Thank You整形外科院长权正佑分析：「幼儿脸部三区比例均等，短中颜部能营造童颜感；过长则易显老态。」
医美界将「人中缩短术」纳入中颜部疗程，导致民众混淆两者概念。 ELLE整形外科院长金兴圭警告：「切除人中可能引发嘴唇外翻等副作用，应注重整体协调而非单一比例。」
更值得关注的是衍生心理问题。庆熙大学医院李雅罗教授指出，社群媒体反覆强调「理想比例」，易诱发「身体变形障碍症」（BDD），患者可能不断重复手术仍无法满足。 今日精神健康科诊所梁容俊院长补充：「外貌焦虑已与焦虑症、饮食障碍形成共病关系。」
尽管短中颜部审美持续发酵，专家呼吁大众建立多元价值观。皮肤科职员透露，多数消费者手持Jennie等明星照片要求复制「幼态脸」，却忽略个人面部基础。权正佑院长强调：「流行终将更迭，与其追逐短期标准，不如找到专属平衡美。」
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