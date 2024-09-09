人氣女團aespa創紀錄「奪TMA大賞」！安可舞台全開麥演唱〈Supernova〉，網：「唱得太好了」

「2024 The Fact Music Awards』在9月7、8日在日本大阪京瓷巨蛋舉行，人氣女團 aespa 奪下了大賞，也是該頒獎典禮創辦以來，首個拿下大賞的女團。

aespa 在今年5月發行的出道首張正規專輯《Armageddon》，雙主打曲之一〈Supernova〉在國內主要音樂網 Melon 和 Genie 的每週排行榜中連續15周佔據榜首，自2004年11月 Melon 開始提供服務以來，時隔20年刷新史上最長時間的第一名。



當天 aespa 拿下大賞、聽眾選擇獎和年度藝人獎三個獎項，在獲得大賞後，她們也帶來安可演出，全開麥演唱〈Supernova〉。舞台公開後在網路上獲得好評，網友：「哇！起雞皮疙瘩了」、「唱得太好了！祝賀、祝賀」、「果然是大賞歌手」、「在巨蛋沒有監聽耳機怎麼能跟上節拍呢？果然是美女名唱們」、「今年〈Supernova〉將橫掃一切」、「真正的歌手」、「Karina的音量真大」、「寧寧唱得真好」、「看來巡演的時候進步了很多，真的唱得好」等等。

aespa Supernova encore after winning their Daesang. aespa becomes the first female act to win Daesang at The Fact Music Awards history!! pic.twitter.com/hkPJPoKBfE — Karina♡ (@ujiminphoria) September 8, 2024

aespa 目前正在進行第二次世界巡演《aespa 1st Concert 'SYNK : HYPER LINE'》，6月29日以韓國首爾開始，陸續到福岡、名古屋、埼玉、新加坡、大阪、香港、東京、台北、雅加達、澳洲、曼谷等地舉行演唱會，目前剩下澳門（9月21、22日）、曼谷（9月28、29日）的場次。



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