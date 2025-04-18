aespa WINTER为《机智住院医生生活》献唱OST，本周第三集中公开

女团aespa成员Winter为tvN新剧《机智住院医生生活》演唱OST。

制作公司「Studio MaumC」表示，将於本月19日下午公开《机智住院医生生活》第三首OST〈那样的日子〉。这首歌将为观众和剧中的住院医师们传递应援讯息。

〈那样的日子〉是一首抒情歌曲，以温暖的歌词与旋律为特色，内容讲述在没有特别理由却感到疲惫、感到孤单的日子中，给予聆听者抚慰与安慰。歌词中如「吹来的风，没来由流下的眼泪」、「掠过的风，没来由拭去的泪水」等句子，抚慰了辛苦的一天。Winter以清澈温柔的音色诠释这首歌曲，制作人表示：「Winter展现了与过去截然不同的氛围，凭藉深厚的歌唱实力，使这首歌找到了真正的主人。」



此前，Winter曾为电视剧《与恶魔有约》演唱OST〈With You〉，也曾与队友宁宁（NingNing）一起演唱《我们的蓝调时光》中的〈ONCE AGAIN〉，还参与了《玉氏夫人传》的OST〈献呈恋书〉。



另一方面，《机智住院医生生活》是《机智医生生活》的衍生剧，讲述梦想成为优秀医师的一年级住院医生们的成长故事。第3集将於4月19日播出。

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