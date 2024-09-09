《来自地狱的法官》公开主角单人海报：朴信惠紫瞳压迫感强

演员朴信惠和金宰英通过《来自地狱的法官》的宣传海报展现了强烈的存在感。

今日（9日），SBS新金土剧《来自地狱的法官》公开了男女主角金宰永和朴信会的单人海报。 朴信惠饰演了一位被恶魔附身的法官，神秘的紫色瞳孔充满魅力，坚定不移的目光让人期待她会有爽快的表现。



金宰英则饰演一位充满人性的热血刑警，展现了双重的气场，低垂的目光中透露出柔和与坚韧。



海报上独特文字也引发了观众们的好奇心，写著「Vai all』inferno」，这是义大利语，意为「下地狱吧」。 据制作组介绍，这句话在剧中多次出现，主要是由朴信惠饰演的角色使用，她在审判过程中惩罚罪犯时会喊出这句话。剧组表示：「请期待朴信惠的破格变身、金宰英的魅力，以及邪恶但可爱的反派英雄所带来的爽快快感。」

《来自地狱的法官》是一部动作奇幻剧，讲述被恶魔附身成为法官的「姜光娜」（朴信惠 饰）在遇到刑警韩多温（金宰英 饰）后，逐渐成长为真正法律人的故事。

此外，《来自地狱的法官》将於9月21日正式在SBS上档，首播将为观众连续奉上第1、2集。 同时该剧也将在当天通过Disney+独家上线。

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