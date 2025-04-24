行动力女王ROSE！前一天还在Coachella为BLACKPINK队友应援，隔日惊喜现身Coldplay韩国演唱会

BLACKPINK成员Rosé惊喜现身世界知名摇滚乐团酷玩乐团（Coldplay）的韩国演唱会，成为话题焦点。

日前於京畿道高阳市高阳综合运动场主体育场举行的《LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL》第四场演出中，BLACKPINK成员ROSE（Rosé）惊喜登场，与观众见面。 这系列演唱会从4月16日开始，依序於18日、19日、22日、24日和25日举办，共六场，每场预计吸引约5万名观众。



아니 ㅁㅊ 콜드플레이 콘서트에 로제 나옴

아파트 2번 부름 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 미쳤다 pic.twitter.com/VtI04vY0ch — 킵 (@film_kiv) April 22, 2025

ROSE在毫无预告的情况下惊喜登台，立刻引发观众的热烈欢呼。 当她与Chris Martin一同演唱《APT》时观众也随之大合唱副歌部份，气氛达到高潮。演唱会结束后，酷玩乐团的官方IG帐号上还公开了ROSE的影片。 ROSE曾翻唱过酷玩乐团的代表作《Viva La Vida》，并获得主唱Chris Martin公开致敬。之后ROSE演唱的翻唱版本更被选为Apple TV+原创影集《柏青哥》第二季的片尾曲。



콜드플레이 콘서트에 갑자기 로제 나와서 아파트 부름

진짜. 로제. 가 나와서 부름 ㅁㅊ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/BKWDhc7MF0 — 킵 (@film_kiv) April 22, 2025

更令人惊讶的是，就在演出前一天，ROSE还被拍到出现在美国科切拉音乐节（Coachella Festival）现场，为BLACKPINK成员Jennie与Lisa的个人舞台加油。短短一天内便飞回韩国，毫不犹豫地登上酷玩乐团的演唱会舞台，ROSE展现出的义气与行动力让人敬佩。

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