「BTS之父」房时爀公开近况照惹群嘲：墙上的线都修歪了！

HYBE娱乐议长、被称为「防弹少年团之父」的房时爀公开了自己瘦身成功的照片，没想到却引发群嘲，直接被讽「线条都修歪了」。但隔了几天后他再次分享新照，证明自己真的瘦了。

前几日，房时爀公开了一张和美国计算机科学家吴恩达（Andrew Yan-Tak Ng）的合影，房时爀要比众人认知中的形象瘦了许多，双下巴、大肚腩全都消失了。但是这张照片却引得网友们嘲笑，因为他身后墙上的线条并非直线，倒像是修图时把线条都修歪了。

当时房时爀并未多作解释，而是4日后重新公开了一张与男团&TEAM的合影，他众星捧月式地站在了C位，穿著白色休闲衬衣和牛仔裤，虽然没有身边的男爱豆们那样精神、挺拔，却也比之前消瘦很多，看来前几日的合影真的没有修图啊。不少网友留言安慰道：「前几日你受委屈了」、「没想到你真的减肥成功了」、「看著健康许多」、「终结了纷争」、「多人合影应该无法修图吧」等。

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