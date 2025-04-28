Jennie亲自创作的新歌〈首尔市〉MV公开，首张正规专辑大获成功！在海外刷新了K-POP女Solo歌手的最佳纪录

人气歌手 Jennie（BLACKPINK成员）以首张个人正规专辑展现了惊人的影响力，不仅推出多达7首收录曲的 MV，更再度证明了她作为全球大势的地位。

26日，Jennie 透过官方YouTube频道及各大SNS平台，公开了正规一辑《Ruby》中收录曲〈首尔市〉（Seoul City）的 MV。至此，她为专辑里15首歌曲中的7首推出了 MV，展现了极具规模且罕见的宣传气势。



此次公开的〈首尔市〉MV，在梦幻氛围中取景於首尔市内多个地标，捕捉了Jennie自在享受城市氛围的模样，让人彷佛随著她的步伐体验「Seoul City」的魅力。



〈首尔市〉由Jennie亲自参与作词、作曲，是一首献给首尔的情歌。歌词中，她细腻地描绘了这座城市如魔法般的独特吸引力，并表达了首尔作为最珍贵之地的情感。



Jennie 凭藉新专《Ruby》缔造了多项新纪录。她以初动销量66万1,130张，创下2025年K-POP女Solo歌手最高销售纪录；同时，专辑也以第3名的成绩进入英国官方专辑榜，刷新了K-POP女Solo艺人历史新高。



此外，Jennie於美国告示牌（Billboard）主榜单「HOT 100」（3月22日）上，凭藉主打曲〈like JENNIE〉，以及与Dua Lipa合作的〈Handlebars〉、与Doechii合作的〈ExtraL〉，共三首歌曲同时上榜，成为史上首位在「HOT 100」同时有三首歌上榜的K-POP女Solo艺人。



Jennie以压倒性的实绩和持续进化的音乐性，无疑再次巩固了自己作为全球音乐市场焦点的地位。

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