确定了！金惠奫《背著善宰跑》后的作品是浪漫喜剧《今天开始是人类》，将与「长腿帅哥」罗门搭挡！

预计2025年播出的SBS新剧《今天开始是人类》确认由金惠奫、罗门（朴所罗门）主演，将正式投入拍摄。

《今天开始是人类》由《恋爱大战》金正权导演和《最棒的炸鸡》朴灿英、赵雅英编剧合作打造，讲述九尾狐和足球明星选手之间的故事。不是爲了成爲人类而诱惑男人的九尾狐，而是担心成爲人类而远离男人的九尾狐，在吵吵闹闹中产生甜蜜和感情，从互相嫌弃到互相喜欢的浪漫喜剧。



金惠奫饰演享受年轻不变的美貌，只挑选世间有趣的事去享受的「兴趣富翁 MZ 九尾狐」恩浩。因为担心会成为人类而尽量避免小「德」，累积著小小的「恶」，在远离善行、远离男人的某一天，发生如同生死的意外事件。每部作品都展现自己魅力的金惠奫，会如何诠释至今爲止从未见过「九尾狐」，令人期待！



罗门将变身爲骄傲自满却一点也不懒惰的世界级足球明星选手「姜时烈」，作爲海外著名球队前锋，可谓是比「球队」更耀眼的足球明星，自恋过剩的他最害怕的是肌肉损失。在他完美无缺的人生中，不知是灾难还是命运的九尾狐「恩浩」出现了...将迎来意想不到的人生剧变。



谈到出演《今天开始是人类》这部作品，金惠奫表示：「很高兴通过《今天开始是人类》这部作品和大家见面，将通过新的角色、多样的演技与大家见面，希望大家多多期待和关注。」罗门也说：「能和优秀的演员们一起出演优秀的作品，感到非常高兴和激动。『姜时烈』是个拥有多样魅力的角色，应该能展现出全新的面貌，我会尽最大的努力让大家看到我更加成长的样子。」



而之前与金惠奫合作过的男演员路云、李宰旭、边佑锡都是长腿帅哥，也都接续爆红，她还被韩网封为「造星者」，这次的作品也备受关注！

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