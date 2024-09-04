《来自地狱的法官》朴信惠拥有神秘瞳孔发射紫色光芒！到底是人还是恶魔呢～

即将在9月21日播出的SBS新金土电视剧《来自地狱的法官》，剧情描述所谓「真正的审判即将到来！」进入法官身体内的恶魔，让姜光娜在地狱一般的现实生活中，遇见了充满人情味的热血警察韩多温，处决罪犯并成为真正的法官。是一部动作奇幻的作品。

《来自地狱的法官》女主角姜光娜由朴信惠饰演，在播出前就备受期待。朴信惠饰演恶魔进入其体内的法官，预告了虽然有点邪恶但是却相当可爱的另类英雄的诞生。制作组公开了预告影片及剧照，传达了朴信惠与众不同的变身，也吸引了观众们的目光。身穿无彩色西装的朴信惠，看起来似乎面无表情也不带感情，说著人生无常的一番言论。



在人类姜光娜即将死亡的情况下，画面就像走马灯时光倒流那样转动著，最后镜头再度映照出自信表情的朴信惠，她的表情突然变得冷淡，并且语气中令人感受到她的高傲与俏皮感，让大家对於剧情更加好奇，她的眼神突然变成神秘的紫色并发光，并说到自己的名字叫USTITIA，是专门负责杀人案的法官，服装也换成了强烈的酒红色，高喊著「现在要开始真正的审判了！下地狱吧！」



SBS最新金土剧《来自地狱的法官》即将於9月21日星期六晚间10点首播并一连播出两集，并在 Disney+ 独家上线。



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