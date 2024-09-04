Hani9月不举办婚礼！婚期无限期延迟

女团EXID出身的演员安喜延（Hani）与综艺人兼精神科医生杨宰雄（又译梁在雄）决定推迟婚礼。

相关内容：疑Hani未婚夫医院闹出人命！捆绑治疗，致死量药物，网友涌入IG炮轰：杀人4天后宣布婚讯？

9月3日，杨宰雄的经纪公司Mystic Story表示：「杨宰雄决定推迟自己和Hani原定於9月的婚礼。 」延期后的日期尚未确定，但公司表示两人的关系没有任何变化。 Hani的经纪公司对於婚礼延期的传闻表示「难以确认」，未作进一步回应。据当天早些时候的一家媒体报导，推迟婚礼的决定并非梁在雄单方面决定的，而是两人经过讨论后共同作出的决定。



今年5月27日，一名30多岁的女性在杨宰雄担任首席院长的京畿道富川市精神科医院住院期间死亡。 就在该患者去世的时间前后，Hani和杨宰雄宣布结婚的消息，引发了强烈的公愤。



8月韩国多家电视台、媒体报导了相关事件后，杨宰雄於8月29日通过经纪公司Mystic Story承认了事实并公开道歉。 他表示：「对於在W Jin医院住院过程中发生的事件，本人与当时的医务人员感到无比痛心，向因失去亲人而悲痛的死者家属表达诚挚的歉意。 」

Hani於2022年6月公开承认与精神科医生杨宰雄已交往两年。 今年6月，她通过亲笔信公开了婚讯。 然而杨宰雄事件发生后，Hani一直保持沉默，就连8月月13日，EXID成员们在SNS上庆祝团队出道12周年时，她都未发表任何内容。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻