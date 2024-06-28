车胜元＆柳海真《一日三餐》时隔4年回归！「国民歌手」林英雄确定作为嘉宾出演，7月中进行拍摄

《一日三餐》讲述用农村，渔村生产的各种食材，爲了解决一顿饭而努力奋战的成员们的故事。2014年首播之后，辗转於旌善、晚材岛、高敞、粮岛之大海牧场、竹窟岛等地，展现「自给自足的有机农生活」的样貌。

上月（5月）16日，韩媒《텐아시아》报导，今年迎来10周年的《一日三餐》将以新一季回归，由车胜元和柳海真出演，首次拍摄将於下月开始。虽然那时 tvN 方面谨慎回应还没有确定，不过...隔了一个月后又有新消息了呢！



今日（28日）据韩媒《스포티비뉴스》媒体报导歌手林英雄将作为嘉宾出演《一日三餐》。随后，他的经纪公司证实这消息：「林英雄确实作爲《一日三餐》的嘉宾出演，拍摄预计将在7月中旬进行。」国民度超高的 Trot 歌手林英雄，平常很少出演综艺，这次会在节目中展现什么样的新面貌？想必已经让粉丝们都很期待。



而车胜元和柳海真曾一起出演过《一日三餐-渔村篇》的第一、第二、第五季。过去的节目中，「车婶」车胜元展示出各式各样的料理，「真大海」柳海真表达对钓鱼不变的热爱，两人展现绝佳的默契，受到许多观众的喜爱，时隔4年再次拍摄节目，让许多观众都非常期待！



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