《泪之女王》剧粉们快冲啊，首尔快闪店来了！限定一周，还有「白洪CP」未公开婚纱照

金秀贤和金智媛携手主演的《泪之女王》以大结局以24.9%的收视率完美落幕，刷新了tvN电视剧历史最高纪录，展现出了巨大的人气。

电视剧已经播毕近2个月了，仍然保持著持久的人气。 3月9日～4月28日播出期间，《泪之女王》一度在Netflix全球（非英语）TOP10榜单上登顶，引发了全球热潮。 自2023年起，作为通过Netflix公开的韩剧作品中，《泪之女王》是唯一一部连续15周跻身每周排行榜前十的作品。



为了回报《泪之女王》的忠实观众们，制片商Studio Dragon将开设限定POP-UP STORE（快闪店），於6月27日-7月3日在首尔The Hyundai地下2楼与观众们见面。



据悉，快闪店营业时间为周一～周四上午10点30分至下午8点，周五-周日上午10点30分至下午8点30分。 这次的快闪店将展示剧中重要道具等17种原创商品，包括白贤佑（金秀贤 饰）送给海仁（金智媛 饰）的绿色雨伞、海仁在手术前留下的日记本、贴在婴儿房里的贴纸、海仁就任社长时会长爷爷送的录音笔等。同时还会举办MD赠送活动。 每张购物收据可参加一次幸运草抽奖活动，每人每天限参加一次，有机会获得剧中出现的Jujuba冰淇淋或随机MD。





ost앨범에 미공개웨딩사진 풀린 드라마

LP표지도 웨딩사진인 드라마

종영한지 두달인데 팝업열리는 드라마

팝업에서도 또 미공개웨딩사진이 풀린 드라마

ㄴ이게눈물의여왕이라니 pic.twitter.com/rB9kxlIayh — 영 (@0y0ungg_) June 27, 2024

此外，快闪店内还有以龙头里皇后发廊和皇后拳击俱乐部为主题设计的摄影棚、龙头里里长选举墙、海仁拍照点等等，为观众们提供更多的参观乐趣。





《泪之女王》快闪店还将於7月登陆日本。

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