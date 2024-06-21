曹政奭李姃垠双强联手主演人气网漫改编作《成为僵尸的女儿》，演母子

演员曹政奭、李姃垠和崔惟理将出演韩国最受欢迎的网漫《成为僵尸的我的女儿》（以下简称《僵尸女儿》）改编的同名电影。

《僵尸女儿》是由李胤昌於2018年在Naver网漫平台连载的作品，讲述了为了保护被僵尸病毒感染的女儿，父亲带著她逃到农村母亲的家中，展开了一段艰苦奋斗的故事。 作品将僵尸和家庭两个主题相结合，不仅揭示了当代社会充斥的仇恨和冲突，还关注了家庭之间的爱与亲情，因此在连载期间广受欢迎。《僵尸女儿》在2019年的韩国作品大赏漫画部门中获得了韩国作品振兴院长奖，并於2022年制作成了EBS动画，同年在2022年韩国作品大赏动画部门中获得了文化体育旅游部长官奖。

《僵尸女儿》已经通过网漫和动画证明了其作品品质和受众度，现在将被改编成电影，汇集了曹政奭、李姃垠、崔惟理等备受信赖的演员。 首先，曹政奭饰演努力让僵尸女儿重新变回人类的「糊涂爸爸」李正桓。



「李正桓」的母亲兼「僵尸女儿」的祖母「金凡顺」由实力派演员李姃垠饰演。 这个角色需要她展现从幽默到动作，再到复杂情感演技的多重要求，因此观众们对於李姃垠饰演的「金凡顺」也充满了期待。

最后，扮演僵尸女儿「李秀娥」则是崔惟理。 她最近在电影《外星+人》系列中扮演了金泰梨的童年角色，也曾在电影《郊游》中扮演了罗文姬的童年角色，并因此获得了大众的关注。

据悉，《僵尸女儿》已经进行过剧本阅读活动，并正式加快了制作进程。 各位演员所属的经纪公司也透露「正在积极考虑中」，实际上已经基本确定了出演。

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