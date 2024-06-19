JYP和HYBE的意外合作！朴轸泳邀请房时赫公演同台表演：他是我深爱的弟弟！

JYP娱乐的领头人朴轸泳和HYBE娱乐的议长房时爀，这两位同框入镜不会让人惊讶，但他们同台演出，也称得上是大场面了！！

前两日举办的「2024 WEVERSE CON FESTIVAL」上朴轸泳打造了特别舞台，表演代表曲目《我已有女人》前说道：「2001年我第一次创作了这首歌，而当时创作吉他演奏的人正是我深爱的弟弟房时爀。 」

朴轸泳和房时爀曾在JYP娱乐公司中共事过很长一段时间，一起制作了许多歌曲。 朴轸泳作为制作人，房时爀作为首席作曲家，双强联手打造出了国民歌手god。

在朴轸泳介绍之后，房时爀拿著吉他意外登台，朴轸泳说：「时爀啊，22年后我再次伴随著你的吉他演唱这首歌。 我们开始吧，时爀啊。 」房时爀登台后安静地等待著朴轸泳接下来的指示。朴轸泳接著说：「既然带时赫上了舞台，就打算充分利用他。 我将为大家演唱与时爀同居同乐时一起合作创作的那些歌曲。让我们回到25年前，一起听一听我俩边抓钻进破洞的蚊帐里的蚊子边创作的歌曲。」



실시간 위버스콘 방시혁 등장 pic.twitter.com/kDiSe1GXhg — 폭스 (@kimfox0624) June 16, 2024

相关演出很快就在韩网上引发了热议，网友们留言称：「没想到啊，居然能看到他俩同台演出」、「他俩意外地团结啊」、「不确定台下的声音是惊喜还惊讶」等。

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