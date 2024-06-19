JYP和HYBE的意外合作！朴軫泳邀請房時赫公演同台表演：他是我深愛的弟弟！

JYP娛樂的領頭人朴軫泳和HYBE娛樂的議長房時爀，這兩位同框入鏡不會讓人驚訝，但他們同台演出，也稱得上是大場面了！！

前兩日舉辦的「2024 WEVERSE CON FESTIVAL」上朴軫泳打造了特別舞台，表演代表曲目《我已有女人》前說道：「2001年我第一次創作了這首歌，而當時創作吉他演奏的人正是我深愛的弟弟房時爀。 」

朴軫泳和房時爀曾在JYP娛樂公司中共事過很長一段時間，一起製作了許多歌曲。 朴軫泳作為製作人，房時爀作為首席作曲家，雙強聯手打造出了國民歌手god。

在朴軫泳介紹之後，房時爀拿著吉他意外登台，朴軫泳說：「時爀啊，22年後我再次伴隨著你的吉他演唱這首歌。 我們開始吧，時爀啊。 」房時爀登台後安靜地等待著朴軫泳接下來的指示。朴軫泳接著說：「既然帶時赫上了舞台，就打算充分利用他。 我將為大家演唱與時爀同居同樂時一起合作創作的那些歌曲。讓我們回到25年前，一起聽一聽我倆邊抓鑽進破洞的蚊帳裡的蚊子邊創作的歌曲。」



실시간 위버스콘 방시혁 등장 pic.twitter.com/kDiSe1GXhg — 폭스 (@kimfox0624) June 16, 2024

相關演出很快就在韓網上引發了熱議，網友們留言稱：「沒想到啊，居然能看到他倆同台演出」、「他倆意外地團結啊」、「不確定台下的聲音是驚喜還驚訝」等。

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