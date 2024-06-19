美珠亲生姐姐美貌首度公开！DinDin直球示爱：「姐姐才是沃川女神！」

《玩什么好呢》（玩甚么好呢）最新一集主题是「代理股份有限公司」第二弹，饶舌歌手兼综艺人的DinDin惊喜担任嘉宾，还大方示爱好友美珠的姐姐！

DinDin一登场，刘在锡就问了八卦：「DinDin对美珠的姐姐很感兴趣吗？」DinDin的回答超直球：「看过美珠的姐姐吗？相当不错。」全场爆笑，DinDin继续说：「沃川女神不是美珠，而是她姐！」



美珠认同姐姐真的很漂亮，但刘在锡听了向DinDin说：「可是美珠常常对我们说，她自己在家里是变异……」美珠回应：「以前姐姐确实比较漂亮，现在我超越她了。」DinDin一脸问号。美珠姐姐照片透过节目首度公开，大家纷纷认同，最激动的还是看过本人的DinDin：「就说姐姐很不错了！」



DinDin还自爆喜欢在节日期间联系美珠，如果美珠在沃川，DinDin就会打视讯电话想看姐姐，但美珠都只给他看姐姐一半的脸。美珠当场打给姐姐，谈话中姐姐说自己也知道DinDin对自己有兴趣，DinDin还突然对姐姐说平语，Haha完全受不了这种撩人法XD。



爆笑的是，姐姐竟说DinDin会喜欢自己「是理所当然」，大家都怀疑姐姐宿醉，不然就是姐妹一个样，没想到姐姐回答自己比美珠强势，也说沃川女神是自己。最后要DinDin和姐姐挑战心电感应，DinDin又向姐姐开撩：「选你。」



虽然DinDin超直球示爱，但美珠苦笑身边有不错的人都可以介绍，但姐姐不行。

DinDin和美珠去年一同到《屋塔房的问题儿童们》，就曾表示彼此是2018年一同担任综艺《DUNIA：初次遇见的世界》班底时认识，聊著聊著DinDin透露出对美珠有好感，却说美珠的姐姐才是理想型：「美珠的姐姐相当不错……」



美珠也说了同样的话，任何人都可以介绍就姐姐不行，也无法想像DinDin变成家人。DinDin也懂「家人不能碰」的心情，而他那时说打电话给美珠，美珠只会给她听姐姐声音，看来现在有半张脸已经进步不少。



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