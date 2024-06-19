RED VELVET回归，她的风格氛围大转变，连粉丝都差点认不出！撞脸好几位女爱豆

出道10周年的女团回归在即，公布了新专辑宣传照，却引来无数疑惑的声音，差点没认出来？ ！

18日，女团RED VELVET通过官方X（旧Twitter）公开了新专辑《Cosmic》概念照，成员们耀眼的美貌和独特的妆发造型与陌生的背景绝妙地融合在一起，营造出既神秘又独特的氛围感，能够感受得到RED VELVET希望通过新专辑带来惊喜，独一无二的风格让人期待感暴增。



不过广大粉丝的目光都落在了成员Joy身上，她与以往风格大不同的模样引发了粉丝和网友们的好奇心。 她梳著长长的羊角辫，身穿平口长裙，不知是不是因为减肥的原因，五官比之前更加突出，眼睛显得更大了。如果说以前的Joy走的是甜美果汁风，如今的她则多了Girl Crush的味道。



不过不少网友看到Joy的新照后都产生了疑惑，表示：「还以为是(G)I-DLE的小娟」、「有点像小娟，还有点像NMIXX的Sullyoon」、「角度不同看到的样子也不同」、「差点没认出来是Joy」、「是不是修图修太过了啊」、「怎么还有点像徐穗珍啊」等。

此外，RED VELVET的新专辑《Cosmic》将於6月24日上线。

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