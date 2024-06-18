大撞脸！K.Will &大声聊被认错过往，把金钟国等人也拖下水：「不会唱歌能干嘛」

韩国歌谣界著名的「撞脸艺人」，一定有金钟国、BIGBANG大声和K.Will，近日K.Will来到大声YouTube节目《家大声》，大聊被认错往事。

K.Will一登场，制作单位就把K.Will封上「大声分身」封号，也很快就进入撞脸话题。K.Will爆料曾向洪京民打招呼，结果洪京民说：「《家族的诞生》看得很开心。」K.Will秒懂：「我不是大声……」但洪京民下一句竟问他：「那你是谁？」



K.Will还说某次戴口罩在MBC遇到Tablo（Epik High成员），他打完招呼就问Tablo：「哥你知道我是谁吗？」Tablo：「不是K.Will吗？怎么这样问？」K.Will解释后，Tablo在节目上讲了此事，却有媒体渲染成「K.Will假扮大声」。



K.Will说民众到现在还是经常认错，他签名时一边否认，对方还会说：「唉唷，歌手每次都这样讲！」大声倒说自己总是在签名时才被认出来，此时他会否认并还唱起K.Will名曲〈左胸〉XDDD。



两人聊到和金钟国有「一系列外貌」，K.Will还把同为歌手的尹民秀、李正拖下水：「都长得差不多。」大声喝著水喷笑后说：「但也幸好，都是唱歌唱得很好的人。」K.Will冷不防冒一句：「不会唱歌还能干嘛？」大声后面也说：「像我们这样的人唱歌就要唱得好，哥你完全符合标准。」K.Will自己都爆笑。



插播一下，《家大声》上一集金俊秀（细亚俊秀）也说过类似的话，说大众第一次看到他都说「他唱歌一定唱得很好」，因为其他成员都是花美男。大声听了非常有同感：「俊秀哥也被这样说了？」俊秀接著说自己第一次看到大声也是同样想法，甚至说「会吞掉大韩民国吧」，大声听了要笑死XD。



后续K.Will说自己学过舞（应是在Big Hit娱乐时期），但被房时爀说：「呀！只有长得好看的人跳起舞来才帅！」K.Will还出过一首歌〈Day 1〉副歌是「长得丑的人中我是最帅的」，他澄清绝不是自己给公司Idea的，只因为看了某粉丝的应援牌怀疑对方是黑粉才说出来，谁知道被公司写成歌。K.Will亦坦承粉丝会觉得他长得比较亲民有机会交往。



▼完整节目（2:37 K.Will大声撞脸～把金钟国等人也拖下水，19:16 K.Will练过舞~〈Day 1〉副歌真相、长得亲民有交往机会）



▼附上「长得丑的人中我是最帅的」〈Day 1〉MV



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