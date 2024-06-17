边佑锡善宰魅力再发威：主演电影旧作受瞩目！《20世纪少女》被誉为必看之作、《灵魂伴侣》创造票房收益

大势男星边佑锡日前刚结束两场泰国的粉丝见面会，直接飞往米兰参加Prada品牌时尚秀盛会，在当地也掀起热潮。除此之外，电影界也吹起善宰的旋风，重新上映由边佑锡所主演的电影旧作，仍创造令人满意的收益。

因主演tvN《背著善宰跑》而大受瞩目的演员边佑锡，在电视剧播毕后人气仍然持续延烧，不仅是电视剧、综艺节目、广播界与时尚业界都争相邀请他，目前就连电影界也可望因他的人气而再创造新收益。演员拥有如此火爆的人气并不常见，边佑锡本身自带的明星气质也让业界相当欣喜，电影界也正希望能够紧抓住这位演员，期待他日后在大萤幕的活跃。



2016年正式踏上演员之路而开始活动之后，边佑锡在电视剧小萤幕一步步累积自己的作品，而曾经出演过的电影作品至目前为止也只有2022年在Netflix上的《20世纪少女》以及在电影院上映的《灵魂伴侣》两部作品。这两部作品都是在《背著善宰跑》播出后又重新受到瞩目，并且两部作品也都有著与善宰相同的青春气息。



其中《灵魂伴侣》从5月31日重新在电影院与观众们见面，从原本安排在21个剧场上映，扩大到35个剧场，即使是重新上映的电影，预售票却是一开卖直接售罄，一周内约有一万五千名观众前来观赏，业者更表达「创造了预期之上的收益」。《灵魂伴侣》虽然是以两位女主角金多美与全少妮所展开的故事，但边佑锡所饰演的角色也在片中拥有不可替代的存在感，默默散发著魅力。《灵魂伴侣》在去年上映时仅有25万观影人次，没想到却在此时重新受到瞩目。



另一部作品《20世纪少女》因为在OTT平台播出，因此并无法确认实质的收益，但却随著SNS的露出，让许多《背著善宰跑》的粉丝们喻为是边佑锡出演作中的必看作品之一。剧中有许多与《背著善宰跑》的相似之处，譬如女主角金裕贞家中也是录影带出租店，两人的恋情展开方式也相似，穿上学生制服的边佑锡也同样有著善宰的气息，专情的样子令观众们也相当喜爱。《20世纪少女》公开时就已有许多观众们喜欢上边佑锡，而他的魅力则透过《背著善宰跑》再度得到印证。



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