K-POP偶像团已经进入第五代了？2023年出道的新团到底该如何算，连圈内界定都很难

一代H.O. T（1996年），二代东方神起（2003年），三代EXO（2012年）/防弹少年团（2013年），四代aespa（2020年）/IVE（2021年）/NewJeans（2022年）， 韩国K-POP圈是这样划分爱豆年代的，从上世纪90年代开始，爱豆已经流行到了第4代。

那么从2024年开始，受到全球喜爱的新人爱豆团，他们是第四代还是第五代呢？ 现在有一些团队自称为「5代偶像」，引发了人们对於是否真的开启了一个新的时代的讨论，韩媒就此进行了报导。在K-POP圈，除了对於在COVID-19大流行之后出现的团体需要重新分类的积极观点外，也存在著认为像NewJeans和LE SSERAFIM这样代表第4代团体的团队才刚刚出道两年，所以重新划分没有多大意义的负面观点。

根据音乐界的消息，自称为第5代的团体包括去年出道并获得巨大人气的ZeroBaseOne，以及女团Kiss of Life、SPIA、BADVILLAIN、BEWAVE和男团NOWADAYS、YOUNITE、DXMON、xikers等。 每个公司都在宣传中使用了诸如「第5代偶像」（ZeroBaseOne）、「第5代清爽偶像」（BEWAVE）、「第5代热门偶像」（NOWADAYS）等前缀。



通过坚实的实力积累人气的Kiss of Life最近参加了MBC音乐综艺节目《Song Stillers》，在演唱Brown Eyed Girls的《Six Sense》之前，她们表示：「Brown Eyed Girls是传奇的四人女团，而我们作为第5代的四人女团，怀著挑战的心态努力准备。 」直接提到了自己是第5代。

一代是以奠定大型企划公司偶像体系为主的H.O.T.为首，包括g.o.d、SECHSKIES、神话、S.E.S.、Fin.K.L等（主要是在1990年代后期出道）;二代是崛起的偶像团体，包括东方神起、SS501、Big Bang、SHINee、少女时代、KARA、Wonder Girls等（主要是在2000年代中期出道）; 三代是在亚洲乃至全世界都备受喜爱的EXO、防弹少年团、TWICE、NCT等（主要是在2012年之后出道）。 对於这些划分，几乎没有争议。

2020年出道的aespa以及IVE、NewJeans、LE SSERAFIM、STAYC等团体被归在第4代，这是大多数人的共识。 然而去年出道的团体自称为所谓的第5代时，与第4代前辈团体仅仅相差了1到2年，这就引发了问题。



一位自称为第5代的偶像团体相关人士表示：「第4代团体们在出道时正好经历了COVID-19疫情，而我们则是在疫情结束、面对面活动再次可行时出道的新一代团体。 现在偶像团体的回归周期比过去更短，并且在音乐方面追求的是更加年轻和清新的风格，与过去相比有一些差异。 」

总的来说，目前关於第4代和第5代的观点存在一定的争议，具体是否开启了新的时代还有待观察和评估。

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