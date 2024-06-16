金钟国盛夏不开冷气、 夜晚不开灯！「小气鬼」名言频出：「热就穿背心，睡觉开风扇会冷」

金钟国节俭个性人尽皆知，最近一集《我家的熊孩子》和李尚敏一起来到崔振赫家做客，再次展现「吝啬」威力，崔振赫就连开电风扇都要看国儿脸色XD

金钟国一进门就觉得冷，一问才知崔振赫居然开了两台冷气，而且已经连开了一整个月，室内温度只有18度！崔振赫解释说冷气要一直开比较省钱，金钟国直接教训：「不开最省钱！」



金钟国表示自己整个夏天都不会开冷气、优先开电风扇，而晚上睡觉时连风扇也不会开，就全部脱光光不盖被子躺在那里，这时候如果开电风扇的话反而「有一点冷」！崔振赫听后一脸惊讶XD



崔振赫给金钟国看网购的加湿器，金钟国再次感到不理解：为什么要用加湿器，挂条湿毛巾比什么都强！金钟国家当然也没有加湿器，用电的最大头居然是电视，每天晚上开3个小时左右，因为有电视的光线所以连灯也不开。甚至就连起夜也不开灯，而是趁感应灯自动关闭之前赶快办完事冲回房间！



崔振赫点了炸鸡请大家一起吃，好心给金钟国湿纸巾擦手，国儿不意外又暴躁了：吃完再洗手不就好了，怎可为此抽出3张纸巾！随后看到李尚敏用好几张纸巾擦嘴，直接出手阻拦：刚才那张不是还可以用吗！赶快改一改你这坏习惯！





崔振赫解释不想在买东西时为了计算比较而有压力，金钟国分享了他的哲学：「想要的东西变少，压力也会变小。」 他本人就是完全不购物的类型。



后来崔振赫小心翼翼询问是否可以开冷气，金钟国：「热就穿背心！」崔振赫退而求其次请求开电扇，金钟国也无奈了：「你连体温都是浪费钱的体温啊！」



金钟国一直说自己省钱是留著以后给老婆小孩用，还表示妻子如果跟自己住久了应该也会一样节俭……可是国儿啊，像你一样的现代人真的不太多啊XD香港观众可在黄Viu煲剧平台回看整集节目~



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