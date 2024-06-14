BTS Jin 拥抱会竟遭「失控女粉丝强吻」粉丝痛批：这是性骚扰程度了、要求公司阻止他们再申请活动！

13日下午，前一天退伍的 BTS 防弹少年团 Jin 在首尔蚕室室内体育馆举行「2024 FESTA」线下活动，与1000多名粉丝进行约3个小时的拥抱会。

原本拥抱会是禁止拍摄且非公开进行，但在 Jin 的主意下得以拍摄，因此相关照片和影片也在 SNS 上流传。



当天， Jin 挂著写有「抱抱我吧」的牌子，虽然只有短短几秒钟的时间，但他还是真诚地拥抱每位粉丝。而大部分粉丝都遵守 BIGHIT 事先公告的指示事项并遵守秩序，但...还是有少数失控的粉丝，有名粉丝试图亲吻 Jin 的脸颊，他迅速躲开了；另一名粉丝则是勾著他的脖子亲吻脸颊，虽然 Jin 对部分粉丝的突发行爲露出不快的表情，但也马上笑著迎接下位粉丝。



she kissed him pic.twitter.com/w9iK6pljhS — Seokjinism - THE ASTRONAUT JIN (Fan Account) (@seokjinism1) June 13, 2024

No one tried to kiss jin???

Watch again, even it's neck it still https://t.co/hYBgdxDF1j pic.twitter.com/b0jvjS69Jm — Reality-Free Area (@MinaTsukiOnna) June 13, 2024

争议影片也在网路上疯传，看到影片的我网友们纷纷表示：「如果是粉丝的话，也应该考虑 Jin 的立场啊」、「好像不是真正的粉丝」、「应该掌握身份后起诉」、「这分明是性骚扰」等等。BTS 的粉丝也愤怒地表示：「这是将艺人的善良之心恶意利用爲性骚扰的事例。」他们向 HYBE 和所属公司 BIGHIT 表示：「请确认性骚扰者的会员号码，并阻止他们永久性地申请活动，也请进行起诉。」

另外，Jin 於本月12日退役，以「2024 FESTA」爲开端，预计下半年将正式展开活动。而防弹少年团成员 SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾国都在履行兵役义务，预计2025年以完全体重聚。



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