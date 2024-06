BTS Jin 拥抱会竟遭「失控女粉丝强吻」粉丝痛批：这是性骚扰程度了、要求公司阻止他们再申请活动！

13日下午,前一天退伍的 BTS 防弹少年团 Jin 在首尔蚕室室内体育馆举行「2024 FESTA」线下活动,与1000多名粉丝进行约3个小时的拥抱会。

原本拥抱会是禁止拍摄且非公开进行,但在 Jin 的主意下得以拍摄,因此相关照片和影片也在 SNS 上流传。



当天, Jin 挂著写有「抱抱我吧」的牌子,虽然只有短短几秒钟的时间,但他还是真诚地拥抱每位粉丝。而大部分粉丝都遵守 BIGHIT 事先公告的指示事项并遵守秩序,但...还是有少数失控的粉丝,有名粉丝试图亲吻 Jin 的脸颊,他迅速躲开了;另一名粉丝则是勾著他的脖子亲吻脸颊,虽然 Jin 对部分粉丝的突发行爲露出不快的表情,但也马上笑著迎接下位粉丝。



No one tried to kiss jin???

Watch again, even it's neck it still https://t.co/hYBgdxDF1j pic.twitter.com/b0jvjS69Jm