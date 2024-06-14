BTS Jin 擁抱會竟遭「失控女粉絲強吻」粉絲痛批：這是性騷擾程度了、要求公司阻止他們再申請活動！

13日下午，前一天退伍的 BTS 防彈少年團 Jin 在首爾蠶室室內體育館舉行「2024 FESTA」線下活動，與1000多名粉絲進行約3個小時的擁抱會。

原本擁抱會是禁止拍攝且非公開進行，但在 Jin 的主意下得以拍攝，因此相關照片和影片也在 SNS 上流傳。



當天， Jin 掛著寫有「抱抱我吧」的牌子，雖然只有短短幾秒鐘的時間，但他還是真誠地擁抱每位粉絲。而大部分粉絲都遵守 BIGHIT 事先公告的指示事項並遵守秩序，但...還是有少數失控的粉絲，有名粉絲試圖親吻 Jin 的臉頰，他迅速躲開了；另一名粉絲則是勾著他的脖子親吻臉頰，雖然 Jin 對部分粉絲的突發行爲露出不快的表情，但也馬上笑著迎接下位粉絲。



she kissed him pic.twitter.com/w9iK6pljhS — Seokjinism - THE ASTRONAUT JIN (Fan Account) (@seokjinism1) June 13, 2024

No one tried to kiss jin???

Watch again, even it's neck it still https://t.co/hYBgdxDF1j pic.twitter.com/b0jvjS69Jm — Reality-Free Area (@MinaTsukiOnna) June 13, 2024

爭議影片也在網路上瘋傳，看到影片的我網友們紛紛表示：「如果是粉絲的話，也應該考慮 Jin 的立場啊」、「好像不是真正的粉絲」、「應該掌握身份後起訴」、「這分明是性騷擾」等等。BTS 的粉絲也憤怒地表示：「這是將藝人的善良之心惡意利用爲性騷擾的事例。」他們向 HYBE 和所屬公司 BIGHIT 表示：「請確認性騷擾者的會員號碼，並阻止他們永久性地申請活動，也請進行起訴。」

另外，Jin 於本月12日退役，以「2024 FESTA」爲開端，預計下半年將正式展開活動。而防彈少年團成員 SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾國都在履行兵役義務，預計2025年以完全體重聚。



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