【韩网热门】EXO队长SUHO：CBX争议通过新闻才得知，那天我们其他成员也有记者会！韩网大骂：你们这3个还是不是人啊

男团EXO队长SUHO最近对SM娱乐和EOX小分队CBX（CHEN、伯贤、XIUMIN）之间的争议发表了看法。

SUHO在自己首次担任主演的电视剧《世子消失了》杀青采访中提及了相关事情，表示：「我们其他成员当天也有记者会，我们还是通过新闻报导首次得知那件事。 其实我们也很困惑和伤心。 最重要的是，去年EXO-L（粉丝名）也经历过类似的事情上，今年又发生同样的事情，粉丝们也会不开心的吧。 我也很伤心，作为EXO的一员，我想首先向粉丝们道歉。 」

此外，SUHO还谈到了完整体计画，说道：「实际上冬季会出专辑，明年世勋、KAI也要退伍了，当然要和SM娱乐一起制定计画、准备了，希望一切顺利进行，用音乐来回报粉丝是EXO的责任，也是我作为队长的希望。 但我不能百分之百保证，所以还是有些担心。 」

韩国网友评论：

1. 什么？？ 在其他队友有记者会的情况下这3人也开了记者会??? 之前都不商量的吗？ 还是不是人啊

2. 队长辛苦了

3. 不是说队友知情感情很好吗？ 怎么是通过新闻才知道的？

4. 即使是商业伙伴的关系，都已经相处这么久了，一点情谊都没有吗？ 太让人寒心了

5. 这几个人太过分了？ 是不是人啊？ 明明知道SUHO记者会上会被问，还一句话都不提？

6. SUHO作为队长，不知道平时的工作有多么困难

7. SUHO啊，你有什么好道歉的

8. 虽然我已经出坑了，但还是想为SUHO加油

9. 为什么每次道歉的都是队长???

10. SUHO是队长啊，他们居然都不事先告诉他一声

11. 可笑，都不提前通知队长，还有脸说想一直当EXO

12. Xxxx，都没时间谈电视剧，这是他的电视剧采访啊

13. 我们队长又有什么错呢？

14. 你有什么罪呢？ 每次自己有行程的时候都会遇到他们闯祸

15. 队友通过新闻得知？？ 这几个人还真是懂得如何给人致命一击啊

16. 其他几位EXO成员，你们是菩萨吗（这种事情都能忍）

17. 完整体，实际上已经不存在了

18. 快滚，不需要你们，剩下的5个人已经很好了

19. 对队友毫无礼貌，每次都是对方让著这三人，他们都不懂感恩

20. 通过新闻得知？ 这还是团队吗？ 商业关系啊

21. EXO走到这个地步才是最可笑的，粉丝好累

22. 你们3人痛骂EXO的时候怎么不想想其他队友呢？ 快滚吧

23. 不告诉队友，却一直表示想继续当EXO，这是什么屁话啊？ 根本不是珍惜团队，而是需要EXO这个名称吧

原文：https://theqoo.net/square/3281449084

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