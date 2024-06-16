金明洙自曝为了惊喜感上台前不看脚本却大喊「芭比Q了」！诚意清唱「想见你」两次〜

INFINITE成员，歌手L兼演员金明洙於6月16日在台北举办粉丝见面会，而平时内向的他，在台上却能够与粉丝大聊特聊，有求必应并且与粉丝们度过相当开心的时光。

金明洙一边唱著歌曲「Love U Like U」，一边从观众席后方登场，慢慢地走近全场粉丝们，甚至还为粉丝签名，让全场观众从一开始就陷入疯狂。金明洙一站上舞台引发全场尖叫，他也请大家应该先冷静，在随著今天的见面会流程越来越High才对，只要粉丝们在台下喊叫或表达意见，金明洙还会适时用中文指挥大家「安静 安静」，让活动顺利进行。



被问到「长那么帅有没有对生活带来不便之处」，让金明洙相当惊讶，他提到自己为了保持新鲜感，所以上台前其实没有特别阅读今日见面会的脚本，但没想过有这样有趣的内容。以他的立场来说，所谓的不便之处，应该是要时时刻刻维持自己的帅气，譬如在飞机上担心眼睛很肿，大家送的食物应援鸡排与珍奶，让金明洙在演出前都不敢多吃，不过他也表示结束后他一定会开心享用的。



金明洙也透露最近其实常跟成员们见面，为了准备专辑也拍摄Live影片，为了见面会也拍摄宣传照片，最近他也时常拍摄REELS短片，抵达台北后也拍了一些，他表示之后每年几乎都有机会来到台北，不管是与成员们一起或者是他自己单独活动，让粉丝们相当开心。而他也希望粉丝们推荐网美拍片点，大家纷纷表达请他去北投、高雄以及淡江大学试试看。



被问到是否准备了中文歌曲？金明洙很不好意思的说只准备了小小一段，於是他直接清唱了「想见你」的副歌部分，获得全场如雷掌声，而他更是加码想以原Key再唱一次，於是让观众们听了2回，粉丝们也相当满足。而演员金明洙也是许多韩国工作人员们心目中最爱的演员，因为有他在的拍摄现场总有许多收不完的咖啡车，工作人员每天被美食围绕，甚至还会日渐发胖。金明洙认为吃美食能让自己的心情变好，拍摄效率与气氛都很棒。



请他自己说说为何自己的人缘这么好呢？金明洙表示，自己真的是一个很好的人，也是非常有条理计画的一个人，不管在平时的对话或是工作，日常生活也能安排得巨细靡遗，特别是跟他一起去旅游的话，一定不会有浪费的时间，他会为大家制定好完整的行程规划，出门时间与交通时间都包含在内，是一个计画控。



接下来金明洙也与粉丝们大玩游戏，听一秒前奏就必须猜出歌曲，没想到题目非常难，甚至粉丝猜出的比他本人更多，让金明洙大呼应该先看脚本的，更接地气地说出「芭比Q了」，让粉丝们笑翻。再送上最后一首歌曲之前，金明洙更用中文向大家说：「今天开心吗？我今天很开心能见到你们，一直很谢谢大家。」「很快会再见，等我一下。」他也一再提醒粉丝们，每年都至少有一次在台湾见面的机会唷！



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