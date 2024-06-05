又见入伍艺人！《白Packer 2》李到晛享用餐点好吃到认白种元当爸，和安普贤共同拍宣传片

《白Packer 2》2日播出的最新第二集，白种元领军的外烩厨师团果然又如第一季的特色到军队服务，而且又有服役中的艺人现身――《Sweet Home》《破墓》李到晛。

说到《白Packer》，不只是「外烩」那么简单，动辄准备上百人餐点，甚至进入军中如伙房兵般为弟兄服务，才是《白Packer》最大特色，第二季第二集这不就来了吗？来到鸡笼台空军军乐仪队要替百人仪队准备餐饮。

驱车前往时，安普贤便表示自己也在鸡笼台服过役，也是仪队，不过是陆军仪队。一行人到场刚好见到仪队练习，在表演PSY与BTS SUGA名曲〈That That〉时，高庚杓眼尖认出了阵中的李到晛！和安普贤一起惊呼，李到晛随之鞠躬打招呼。



李到晛（本名林东玄）是继第一季‎金桐俊‎和Young K（DAY6成员）之后，第三名以现役军人身分演出的艺人。众人看见演艺圈熟面孔相当开心，小小访问了他想吃什么，李到晛后续也趁空档和大家正式打招呼，还和安普贤相拥，安普贤这才表示最近在李到晛休假时一起见过面，曾在综艺上见过面的李寿根也亲切地拍拍李到晛肩膀。



外烩团经历一阵奋战终於端上料理，李到晛和同袍现身取餐，取餐时和安普贤闲聊，安普贤邀他：「有空和高银（金高银）一起见面吧！」而用餐时，李到晛可是极力夸赞白种元的料理，甚至说：「这样说很对不起我的亲生爸爸……但他（白种元）就是我爸爸，我是白东玄，艺名也打算叫白到晛。」当场不认亲生父亲，改认白种元当爸！



节目尾声还有彩蛋，陆军仪队出身的安普贤受邀和李到晛一同为空军仪队宣传呢！李到晛对安普贤已37岁（韩国年龄）讶异不已，吐舌露出吃惊表情，排练时还俏皮躲在同袍背后。



▼宣传片只在网路播出



▼相关节目片段（完整节目台湾观众可至friDay影音收看）



顺带一提，这已是李到晛二度穿军装现身萤幕，上个月他特别著仪队制服短暂出部队现身《百想艺术大赏》，顺利以《破墓》拿下《百赏艺术大赏》电影部门男新人奖。而李到晛在仪队的〈That That〉表演早在3月已因「魔性舞姿」爆红成为热门话题‎。

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