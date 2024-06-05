GD回归前夕再开辟新领域！成为韩国科学技术院KAIST「客座教授」

KAIST（韩国科学技术院）表示，将今日（5）举行的「Innovate Korea 2024」上任命歌手 G-Dragon（权志龙）爲机械工学系客座教授。

此次聘用是爲了将 KAIST 开发的最新科学技术与 K-content 和文化产业相结合，扩大韩国文化的全球竞争力而推进的。GD 也表示：「能够成爲培养出众多科学天才的 KAIST 客座教授，感到非常荣幸。期待最优秀的科学技术专家和我的娱乐专业领域相遇，产生巨大的协同效应。」



而 GD 教授的任用期限爲2年，从本月4日开始到2026年6月爲止，此外他还被任命爲 KAIST 全球大使，计划爲 KAIST 加强海外宣传做出贡献。



GD 在2006年以男团 BIGBANG 出道，从作词、作曲、制作到演出，在整个音乐活动中，最高实力得到认可，在时尚领域也表现出广泛的活跃，18年间成爲韩国大众文化的象徵。去年底 GD 签约新公司 Galaxy Corporation ，目前正在准备新专辑中，目标是在下半年回归，让许多粉丝都相当期待！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻