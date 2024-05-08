【第60屆百想藝術大賞】《破墓》李到晛奪新人獎！甜蜜感謝女友林智妍，平語讓網友直呼超心動♥

《第60屆百想藝術大賞》在昨晚（7日）登場，李到晛憑藉《破墓》在獲得電影部門最佳男新人獎，他以緊張的表情登上舞台。

正在空軍軍樂隊服役的李到晛身穿制服登場，先向大家問候：「大家好，我是正在空軍軍樂隊服役的上等兵林東玄，過去是演員李到晛。」看得出來李到晛很緊張，用顫抖地聲音說：「其實今天早上才剛從（軍隊）出來，沒能提前準備獲獎感言，同僚們讓我先準備獲獎感言，我很後悔沒做。真心感謝在《破墓》這部作品中選擇我的張宰賢導演。」



接著他說：「其實飾演『峯吉』這個角色的時候很難，所以很討厭導演。但是對於認爲世界上沒有容易的演技的我來說，這是個很大的挑戰和機會，所以努力準備了。 下次想做得更好，下次也請叫我吧。」李到晛也向家人表達感謝之情，還對女有林智妍說：「智妍啊～謝謝你。」表達對她的愛意。

이도현 수상소감에 “지연아 너무 고맙다”

미친연하남이신데요 . ,, pic.twitter.com/GuZ5SQZU6b — Ing (@inglxxl) May 7, 2024

李到晛的「浪漫獲獎感言」在網路上也成爲熱門話題，網友們紛紛表示：「瘋了！！這就是年下男」、「媽呀！真的是男子漢啊！第一次對李到晛心動」、「偏偏林智妍準備頒獎太可惜了」、「比她小5歲說平語，如果我是女朋友的話，我會心動到死掉」、「哇～我的名字怎麼不是智妍啊」、「太帥了，嗚嗚嗚」、「哦莫哦莫太激動了，兩位要幸福」、「別人的愛情真有意思」等等。



在當天，林智妍還作爲配角獎頒獎嘉賓登場，她一打招呼說：「大家好，我是林智妍！」現場轉播攝影機就拍到李到晛的臉，令觀眾席上爆發出歡呼聲。另外，李到晛和林智妍因出演《黑暗榮耀》而結緣，兩人去年4月開始公開戀愛，今年年初還被目擊到李到晛休假時兩人甜蜜約會的樣子。

하 시상자로 임지연 나왔다고 바로 이도현 잡아주는 거 ㅁㅊ냐.. 사람들 소리지르는거봐 pic.twitter.com/CsugaVODcl — 못 (@mztdrx) May 7, 2024

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