又見入伍藝人！《白Packer 2》李到晛享用餐點好吃到認白種元當爸，和安普賢共同拍宣傳片

《白Packer 2》2日播出的最新第二集，白種元領軍的外燴廚師團果然又如第一季的特色到軍隊服務，而且又有服役中的藝人現身──《Sweet Home》《破墓》李到晛。

說到《白Packer》，不只是「外燴」那麼簡單，動輒準備上百人餐點，甚至進入軍中如伙房兵般為弟兄服務，才是《白Packer》最大特色，第二季第二集這不就來了嗎？來到雞籠台空軍軍樂儀隊要替百人儀隊準備餐飲。

驅車前往時，安普賢便表示自己也在雞籠台服過役，也是儀隊，不過是陸軍儀隊。一行人到場剛好見到儀隊練習，在表演PSY與BTS SUGA名曲〈That That〉時，高庚杓眼尖認出了陣中的李到晛！和安普賢一起驚呼，李到晛隨之鞠躬打招呼。



李到晛（本名林東玄）是繼第一季‎金桐俊‎和Young K（DAY6成員）之後，第三名以現役軍人身分演出的藝人。眾人看見演藝圈熟面孔相當開心，小小訪問了他想吃什麼，李到晛後續也趁空檔和大家正式打招呼，還和安普賢相擁，安普賢這才表示最近在李到晛休假時一起見過面，曾在綜藝上見過面的李壽根也親切地拍拍李到晛肩膀。



外燴團經歷一陣奮戰終於端上料理，李到晛和同袍現身取餐，取餐時和安普賢閒聊，安普賢邀他：「有空和高銀（金高銀）一起見面吧！」而用餐時，李到晛可是極力誇讚白種元的料理，甚至說：「這樣說很對不起我的親生爸爸……但他（白種元）就是我爸爸，我是白東玄，藝名也打算叫白到晛。」當場不認親生父親，改認白種元當爸！



節目尾聲還有彩蛋，陸軍儀隊出身的安普賢受邀和李到晛一同為空軍儀隊宣傳呢！李到晛對安普賢已37歲（韓國年齡）訝異不已，吐舌露出吃驚表情，排練時還俏皮躲在同袍背後。



▼宣傳片只在網路播出



▼相關節目片段（完整節目台灣觀眾可至friDay影音收看）



順帶一提，這已是李到晛二度穿軍裝現身螢幕，上個月他特別著儀隊制服短暫出部隊現身《百想藝術大賞》，順利以《破墓》拿下《百賞藝術大賞》電影部門男新人獎。而李到晛在儀隊的〈That That〉表演早在3月已因「魔性舞姿」爆紅成為熱門話題‎。

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