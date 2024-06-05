《只要有空》金惠奫：「高中时期就作著演员梦」与柳演锡、刘在锡路上巧遇「善宰」！

SBS实境节目《只要有空》由刘在锡与柳演锡带领著嘉宾，拜访市井小民的空闲时光，并且利用短暂时间执行任务送礼物。本次来到节目的嘉宾是因演出《背著善宰跑》而受到大家喜爱的演员金惠奫，夹带著大势演员的人气，也让本节目收视率在同时段中表现相当亮眼。

当日一登场刘在锡就先对金惠奫提到：「虽然不是边佑锡，但我们是在锡与演锡」，而金惠奫也提到最近的生活，因为之前拍摄的时间很长，所以现在正在休息的她，都在家里跟猫咪「红柿子」玩，也打游戏。分别为1972、1984与1996年生的三人，生肖相同都是属鼠，也成了鼠帮三兄妹。



一路上三人开车或搭公车前往目的地，许多大学生都表示自己非常喜爱惠奫的作品《背著善宰跑》，公车上一位身高190cm的大学生还让惠奫吓了一跳，直呼「跟佑锡哥哥一样高」。在用餐时也遇到其他的大学生表示都很喜欢《背著善宰跑》，更有人表示自己就叫善宰，看电视剧时都觉得是在叫他，相当有趣，也再度证明金惠奫以及《背著善宰跑》的人气。



当三人拜访第一位嘉宾时，提到了自己的梦想，金惠奫提到从高中时期就梦想成为演员，在那之前她的梦想都随著当时自己所看的电视剧中的主角职业而改变，当时看了《我的名字是金三顺》而想要跟主角一样成为一位甜点蛋糕师。金惠奫也在节目中向前辈柳演锡请益，问他拍摄中如何消除压力呢？似乎感到演员的倦怠了。柳演锡也给出专业的经验谈，先别管演戏，暂时作自己喜欢并有兴趣的事情，虽然想把头脑清空但无法做到，所以先找其他的目标来关注，就能得到治愈。



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