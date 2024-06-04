《她的日与夜》郑恩地睁眼变王牌实习生李姃垠！中年也有春天与崔振赫、白瑞厚谱四角恋！

由李姃垠、郑恩地与崔振赫主演之JTBC新剧《她的日与夜》（前译：日夜不同的她）正如火如荼进行播出前宣传，目前已释出部分剧照、海报及三版预告。

*先前报导：

熟悉的检察厅与封锁线！崔振赫新剧《她的日与夜》剧照「梦回」《傲慢与偏见》&《隧道》‎

《她的日与夜》李姃垠&郑恩地双女主海报与剧照首公开！还有崔振赫分别撑伞浪漫照

《她的日与夜》讲述某一天突然被困在中年时期变成50多岁「林顺」（李姃垠饰演）的20多岁待业女子「李微进」（前译李美珍，Apink郑恩地饰演），和意外与她纠缠的优秀检察官「桂志雄」（崔振赫）之间的异想天开浪漫喜剧，由人气剧集《大力女子都奉顺》、《我们遇见的奇迹》导演李亨民执导。



先前已释出李姃垠与郑恩地双女主角海报，最新海报终於加入男主角崔振赫，表现「桂志雄」崔振赫与「林顺」李姃垠、「李微进」郑恩地越来越亲昵的互动，上头的大字可能是「桂志雄」的OS：「明明是不同人，却奇妙的熟悉。」



三版预告主要呈现李微进变成林顺的过程与激动，李微进某天醒来莫名其妙发现自己的手正渐渐老化，一照镜子直接从20几岁人变成50几岁人，连父母都吓到往后退几步。虽然身体老化，但李微进似乎因祸得福，用「林顺」的身分参加面试展现中文、超强柔软度，一路过关斩当上检察院实习生，否则自己过往都是待业、四处打工的万年国考生。



而这样的李微进，竟也靠林顺获得了春天！？白天林顺在上司检察官桂志雄面前是完成各种不可能任务的王牌下属，晚上李微进就负责和桂志雄展开甜蜜恋爱！？不只桂志雄，还有一号人物「高元」，他似乎知道林顺的真实身分和林顺很亲密，又是壁咚又是抱抱，让桂志雄吃醋了！



除了上述三名主角及第四主演由白瑞厚饰演的「高元」之外，预告中还出现了郑石勇与郑英珠饰演的李微进父母、尹炳熙饰演的桂志雄身边之调查官、金雅英饰演的李微进挚友「都佳英」。其中，官方尚未公开「高元」角色说明，不过据先前白瑞厚经纪公司nCH娱乐透露，高元是内心空虚旁徨的韩国顶级偶像明星，但预告中的他为何身穿警察制服？为戏扮演吗？



《她的日与夜》将在6月15日於韩国电视JTBC首播，OTT由TVING与NETFLIX共同播出，海外则全由NETFLIX播出。

▼JTBC三版预告及NETFLIX中文预告



▼最新剧照



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