【韩网热门】一代团g.o.d眼中现在偶像团的特点

第一代男团g.o.d成员朴俊炯和孙昊永近日做客网综《在朋友》，聊到现在的偶像团时，孙昊永说：「如果不知道组合是谁、只听音乐的话，会分不清究竟是哪位成员的嗓音。 以前的歌一听嗓音就能知道是哪位成员、有自己的个性，现在大家都很相似。」

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韩国网友评论：

1. 非常同意

2. 真的... 分不清谁是谁，也分不清是谁的part

3. 可能因为修音太多，嗓音的个性消失了kkk而且很少唱live，更不知道（各自嗓音）了

4. 歌词也听不太清，而且英文怎么那么多啊

5. 到二代团为止还算分得清

6. 以前主唱、verse、rap有各自负责的part，现在都轮流唱

7. 确实有全部调整到一个tone的感觉kk现在的偶像就算分得清谁是谁也记不清各自的part

8. 都喜欢这种歌才在音源榜上常青的啊，我是不听

9. 只听音源的话，很多时候粉丝也分不清谁是谁

10. 每个团的情况都不一样吧，只是现在偶像团太多，无法关注到每一个团而已

11. NewJeans真的听起来都一样...

12. NewJeans好像是故意这样，为了听起来舒服、提高大众性

13. 现在好像故意让大家唱得比较相似，音乐风格也趋向让人不容易分清

14. 不同意，以前非粉也同样分不清kkk

15. 有些人反而不喜欢太跳脱的声线，偏爱easy listening的曲风

16. 以前公司训练比较少，现在都是一起教出来、唱法都大差不差，加上后期修音就更甚，不是说所有团都这样，只是这样的团比之前多了。 但live还是有各自风格，所以最大原因可能是录音总监

17. 太同意了，一开始还以为我听某个团的歌不够多，但从前的歌第一次听就能分清每个part对应不同成员，现在不知是没有特色还是修音太重，听起来都差不多，我还以为是我的耳朵出问题kk

出处：https：//theqoo.net/hot/3258367377

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