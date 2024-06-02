元祖男团神话成员李玟雨惨遭熟人骗光26亿、精神控制2年，曾「留下遗书去汉江」

KPOP第一代男团神话成员李玟雨近日出演电视综艺《做家务的男人们2》，谈到被认识20年、十分信任的人诈骗而产生PTSD，甚至一度想要轻生。

李玟雨和姐姐、父母一同出演该节目，母亲说他原本打算在42岁结婚，不料被那件事打乱全部计划。 行骗者是李玟雨姐姐的好朋友，两人相识超过20年、经常来家里串门，二老也对她十分熟悉，甚至称她为小女儿。

这个获得一家人信任的骗徒深知神话和家人是李玟雨的两大弱点，於是以神话的活动和家人的安危作为要挟，要求他偿还2000亿韩元巨款。 李玟雨姐姐：「弟弟说没钱，对方居然要他借高利贷，还拿走他的印章。 真的像怪物一样。」



比起金钱损失，李玟雨表示最痛苦的是被最信任的人背叛、长达2年遭到精神控制：「让我死我就只能死，让我在地上爬我就只能爬，让我跳我就得跳、让我哭就必须哭。」李玟雨坦言精神痛苦最严重时曾愚蠢地想过轻生，姐姐则透露他连遗书都已写好，而且真的为寻死去过汉江。



好在对家人的重视让李玟雨最终改变想法，现在他和父母住在一起，而且已经把骗徒送进监狱，打算从头开始、健康地好好守护家人。



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