Super Junior 13人合体，E.L.F.挖出《原来是美男》《恶作剧之吻》女主角倒背如流片段

Super Junior忙内Line的厉旭，上月底与女团TAHITI出身的女友Ari步入礼堂，难得聚齐Super Junior历年13名成员甚至小分队M成员，总共15人，无论是大队还是小分队都是自2009年后睽违15年同框。

*先前报导：

厉旭婚礼聚齐Super Junior历年15名成员！韩庚、起范、晟敏、Henry都来了‎



厉旭&Ari绝美婚礼影像公开♥ Super Junior现场反应全都录，满是对厉旭的祝福

随著成员团聚，国际间有E.L.F.翻出经典韩剧《原来是美男》（2009）与《恶作剧之吻》（2010）念出13名成员名字的片段，遥想SM娱乐那些年推出Super Junior 13人大团是前所未见的（2005年出道，最初12人，不久加入圭贤），当2009年陆续有人退团后，能再听见13人名字并列或许就是最近厉旭的婚礼了。



《原来是美男》第4集剧情，高美女（朴信惠饰演）假扮双胞胎哥哥高美男（朴信惠饰演），暂时代替他当乐团A.N.JELL成员，结果不认识当时大名鼎鼎的「国民妖精」柳惠妮（Uie饰演），身分差点要曝光，经纪人马勋易（金吝劝饰演）和化妆师王Coordi（崔秀恩饰演）只能替高美女恶补爱豆前辈名单，高美女便照官方年龄排序背出Super Junior 13人成员：利特、希澈、韩庚、艺声、强仁、神童、晟敏、银赫、东海、始源、厉旭、起范、圭贤。



（《原来是美男》第3集还跳了当年红遍亚洲的〈Sorry, Sorry〉，不过碍於版权，Netflix背景音乐改了别首歌）



《恶作剧之吻》则是女主角吴哈妮（庭沼玟饰演）对著暗恋的男主角白胜祖（金贤重饰演）拿出自己的追星剪贴簿，指著Super Junior成员的脸念出每一个人的名字：始源、强仁、神童、圭贤、韩庚、起范、晟敏、希澈、艺声、银赫、东海、利特、厉旭，白胜祖只是盯著没发言。这片段还有个有趣的地方是，金贤重所属的SS501和Super Junior是同期出道的竞争关系，剧情呈现戏里戏外有另类较劲意味。



Super Junior历经几次成员变动，加上近几年团体综艺或是演唱会活动不一定全9人到齐，E.L.F.肯定常常需要「数人数」，此次厉旭婚礼难得能数完13个人，也难怪不少老粉丝激动不已了ㅠㅠ。

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