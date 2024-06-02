【韓網熱門】一代團g.o.d眼中現在偶像團的特點

第一代男團g.o.d成員朴俊炯和孫昊永近日做客網綜《在朋友》，聊到現在的偶像團時，孫昊永說：「如果不知道組合是誰、只聽音樂的話，會分不清究竟是哪位成員的嗓音。 以前的歌一聽嗓音就能知道是哪位成員、有自己的個性，現在大家都很相似。」

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韓國網友評論：

1. 非常同意

2. 真的... 分不清誰是誰，也分不清是誰的part

3. 可能因為修音太多，嗓音的個性消失了kkk而且很少唱live，更不知道（各自嗓音）了

4. 歌詞也聽不太清，而且英文怎麼那麼多啊

5. 到二代團為止還算分得清

6. 以前主唱、verse、rap有各自負責的part，現在都輪流唱

7. 確實有全部調整到一個tone的感覺kk現在的偶像就算分得清誰是誰也記不清各自的part

8. 都喜歡這種歌才在音源榜上常青的啊，我是不聽

9. 只聽音源的話，很多時候粉絲也分不清誰是誰

10. 每個團的情況都不一樣吧，只是現在偶像團太多，無法關注到每一個團而已

11. NewJeans真的聽起來都一樣...

12. NewJeans好像是故意這樣，為了聽起來舒服、提高大眾性

13. 現在好像故意讓大家唱得比較相似，音樂風格也趨向讓人不容易分清

14. 不同意，以前非粉也同樣分不清kkk

15. 有些人反而不喜歡太跳脫的聲線，偏愛easy listening的曲風

16. 以前公司訓練比較少，現在都是一起教出來、唱法都大差不差，加上後期修音就更甚，不是說所有團都這樣，只是這樣的團比之前多了。 但live還是有各自風格，所以最大原因可能是錄音總監

17. 太同意了，一開始還以為我聽某個團的歌不夠多，但從前的歌第一次聽就能分清每個part對應不同成員，現在不知是沒有特色還是修音太重，聽起來都差不多，我還以為是我的耳朵出問題kk

出處：https：//theqoo.net/hot/3258367377

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