《背著善宰跑》带动韩国本土OTT收看时长超过Netflix，创下「史上首次&业界第一」新记录

Netflix在韩国上线以来一直是收视时间冠军、被誉为OTT领域的「绝对强者」，然而这一局势在本周二首次被打破，背后功臣就是本土OTT平台TVING推出的大热剧《背著善宰跑》。

根据大数据分析机构Mobile Index，5月28日TVING总收视时间达到205万10小时、登上OTT业界第一，Netflix则以240万8179小时屈居第二，相差9万1831小时。 不计YouTube的话，这是史上第一次第一次有其他OTT打败Netflix的收视时长。

不仅如此，TVING的DAU（日活跃用户）通常比Netflix少20万人以上，这一天也将差距拉近到13万人（DAU 217万）。 据分析，其中最大原因就是《背著善宰跑》当天公开大结局。



TVING今年4月与tvN电视台签约独家上架《背著善宰跑》，剧集更新期间TVING的收视时长始终保持在韩国本土OTT冠军。 该剧虽然电视收视率只有4%上下，但在TVING连续4周高居每周点播量和实时频道访客数（UV）第一，在吸引新增付费用户方面也仅次於金秀贤和金智媛主演的《泪之女王》。

业界人士表示，Netflix一直被视为「无法翻越的墙壁」，这部剧令人切身感受到作品本身的质量才是核心竞争力，看到了与Netflix对抗的一丝胜算。



其实TVING早前已与tvN制定合作战略，重点在Netflix DAU较少的周一周二独家上架tvN剧集，例如今年1月独家上架tvN月火剧《和我老公结婚吧》已缔造一次双赢成果，预计今后也会致力於共同宣传内容。

此外，《背著善宰跑》目前已全部更新完毕，香港观众可在黄Viu煲剧平台立即回顾全集！



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