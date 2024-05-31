法院判决HYBE不得解雇ADOR闵熙珍，而闵熙珍今天还会再开一场记者会

ADOR闵熙珍代表成功续任，但这并不代表事件结束了。

昨天法院接受了闵熙珍提出的申请，结论就是根据原合约规定，HYBE不得罢免及解雇闵熙珍，目前闵熙珍成功续留ADOR。



法院认为闵熙珍对HYBE的行为也许算背叛但很难归类为渎职，HYBE提出的渎职理由、辞退理由都不够充分。（此外，法院认为闵熙珍确实有试图带NewJeans离开HYBE的控制范围，或寻找方法向HYBE施压令其出售ADOR股份，从而降低HYBE对ADOR的控制能力、让闵熙珍能独立控制ADOR，但没有超过谋划阶段进行具体实施，而且闵熙珍的行为即便可视作背叛HYBE，也难以归类为对ADOR渎职。）

而原定今天举行的临时股东大会原本要罢免ADOR代表理事闵熙珍，法院判决是违反了闵熙珍与HYBE签订的合约，所以HYBE不得罢免及解雇闵熙珍，否则将赔偿她200亿韩元。

但此禁令仅适用於闵熙珍个人，所以最新发展是另外2位理事被解任，另外还有3名HYBE推荐的人士成为新任理事，其中还有一位是女性理事金主英（音译），是人事管理的专家。

此外，闵熙珍也宣布将在下午两点半召开记者会，引发热烈讨论。

早先相关报导：房时爀vs闵熙珍内讧引发业内站队：HYBE子公司&BTS制作人挺老板，NewJeans万名粉丝&ADOR合作伙伴反对解雇

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