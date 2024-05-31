法院判決HYBE不得解雇ADOR閔熙珍，而閔熙珍今天還會再開一場記者會

ADOR閔熙珍代表成功續任，但這並不代表事件結束了。

昨天法院接受了閔熙珍提出的申請，結論就是根據原合約規定，HYBE不得罷免及解雇閔熙珍，目前閔熙珍成功續留ADOR。



法院認為閔熙珍對HYBE的行為也許算背叛但很難歸類為瀆職，HYBE提出的瀆職理由、辭退理由都不夠充分。（此外，法院認為閔熙珍確實有試圖帶NewJeans離開HYBE的控制範圍，或尋找方法向HYBE施壓令其出售ADOR股份，從而降低HYBE對ADOR的控制能力、讓閔熙珍能獨立控制ADOR，但沒有超過謀劃階段進行具體實施，而且閔熙珍的行為即便可視作背叛HYBE，也難以歸類為對ADOR瀆職。）

而原定今天舉行的臨時股東大會原本要罷免ADOR代表理事閔熙珍，法院判決是違反了閔熙珍與HYBE簽訂的合約，所以HYBE不得罷免及解雇閔熙珍，否則將賠償她200億韓元。

但此禁令僅適用於閔熙珍個人，所以最新發展是另外2位理事被解任，另外還有3名HYBE推薦的人士成為新任理事，其中還有一位是女性理事金主英（音譯），是人事管理的專家。

此外，閔熙珍也宣佈將在下午兩點半召開記者會，引發熱烈討論。

早先相關報導：房時爀vs閔熙珍內訌引發業內站隊：HYBE子公司&BTS製作人挺老闆，NewJeans萬名粉絲&ADOR合作夥伴反對解僱

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