边佑锡爆火1个月，已遭私生饭骚扰！公司发紧急通告：不要再跟非公开行程、盗取艺人私人信息了

凭借《背著善宰跑》中「善宰」一角而成为新任「国民男友」的边佑锡，随著人气的暴增，他本人的生活也受到了影响。

30日，边佑锡所属经纪公司VARO娱乐发布官方声明，透露边佑锡最近深受私生饭的困扰。 VARO在通告中表示：「最近活动现场因人员过多导致秩序混乱，恐引发安全问题，对於艺人工作现场探访问题，公司有话想说。」 据悉，有几名私生饭闯入边佑锡非公开行程现场，引发骚乱。 对此VARO也表示：「未经允许就探访工作现场，严重困扰了艺人和主办方，希望大家谨慎前往艺人非公开行程的工作现场。」



「公开行程时，为预防因粉丝现场探访引发的混乱而产生的安全事故等，希望不要做出紧贴艺人、给艺人送信、送礼物等一切可能引起艺人安全问题的行为，在此拜托大家了。」

VARO尤其强调了私生饭的问题，称：「行程结束后追随艺人车辆、无端闯入包括住处等艺人私生空间以及偷拍、非法获取艺人私人信息等行为都严重妨碍了艺人的私生活，我司将诉诸法律。」



此外，边佑锡於6月以台北为起点，举行」2024边佑锡亚洲粉丝见面会」，在首尔、曼谷、首尔、香港等地与粉丝见面。

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