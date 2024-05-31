这部惊悚悬疑韩剧《我们，家》有够复杂！秘密爆炸多：主演全是实力派，追剧体验相当过瘾～

由「两大演技派女王」金喜善和李慧英携手主演的《我们，家》才开播两集就大获好评！表面看似幸福美满的家庭，却如同剥洋葱般，隐藏著深沉秘密挖也挖不完～。

内容讲述韩国最优秀的家庭心理谘询医生卢英媛（金喜善 饰）与整形外科医生崔宰镇（金南喜 饰）是对令人羡慕的恩爱夫妻，某天英媛竟被不明来历的神秘女子世娜（妍雨 饰）威胁，使其令人羡慕的家庭和事业被彻底动摇！为了守护家人，英媛和推理小说大师、婆婆洪思江 （李慧英 饰）联手，共同面对会令家庭破碎的危机。



▼预告：



先来剧透几个非常吸引人的剧情转折，光是开播两集就九弯十八拐的，让人喘不过气的反转再反转～！（有雷喔～）



女主英媛是相当有名的心理谘询医生，整形外科医生老公宰镇有礼相待，两人的儿子崔道贤（朴宰灿 饰）还是个模范生，公公崔高勉（权海骁 饰）也对她疼爱有加，不过婆婆洪思江偶尔展现出叛逆的一面。



某天英媛上班时，却出现了一个神秘女子世娜，说自己希望心爱的人可以幸福，不要再假装下去了，似乎暗示观众，她是老公的小三，但事情远远没这个简单。



紧接著公公在一次外出遛狗时，被山上坠落的巨石砸中身亡，最近发生的奇怪事迹和这次意外事件，却都出现在婆婆撰写的推理小说之中！？



公公的葬礼上，那个神秘女子世娜再度出现，还痛哭流涕，所以她并不是老公的小三吗？身分仍旧不明！而老公依旧是经常性说谎，身边又出现了可疑的男性友人，让英媛怀疑的种子越埋越深。

上述的内容却仅仅只是前两集剧情的30%内容，每一段剧情都非常引人入胜！让人忍不住一直看下去～。

目前韩剧《我们，家》逢星期五、六晚上11时在「黄Viu」上架，喜欢惊悚悬疑题材的观众们千万不要错过！！

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