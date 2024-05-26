熟悉的检察厅与封锁线！崔振赫新剧《日夜不同的她》剧照「梦回」《傲慢与偏见》&《隧道》

JTBC新剧《日夜不同的她》即将在下月首播，日前已释出首组剧照，是由崔振赫饰演的男主角「桂志雄」剧照。

《日夜不同的她》描述某一天突然被困在老年时期的待业女子，和意外与她纠缠的优秀检察官之间的异想天开浪漫喜剧，由人气剧集《大力女子都奉顺》、《我们遇见的奇迹》导演李亨民执导，李姃垠、郑恩地与崔振赫三人主演。

*完整介绍：崔振赫再扮检察官遇上「白天是李姃垠晚上是郑恩地」的女子！《日夜不同的她》定档6月



崔振赫饰演高学经历、高颜值却固执的西汉支厅检察官「桂志雄」，比起感性更注重理性，除了确凿的证据之外什么都不相信的逻辑主义者，也是不容许有任何失误的完美主义者。身为一年365天每天24小时不间段工作的超强工作狂，他在西汉支厅起诉率一个人遥遥领先。



虽然是能力出众外貌也出众的「诈欺角色」（指不真实到像骗人的），但桂志雄缺乏社会性，就算共事的人很疲累他也不在乎，也因此在他身边的事务官们都坚持不了3个月，纷纷逃走的程度。而被称为「地狱之门」的桂志雄检察官办公室，是否有机会迎来阳光灿烂的一天？



剧照中，崔振赫又回到「熟悉的检察厅」，为什么说熟悉呢？因为他2014年便在《傲慢与偏见》演过检察官，《傲慢与偏见》还是他第一次担纲无线台迷你剧第一男主角，缴出亮眼的单集最高12.8%收视成绩单，演完就当兵入伍去了，回来后2017年接下《隧道》在创生涯颠峰。



回到《日夜不同的他》，除了检察厅办公室陈设熟悉之外，封锁线对崔振赫或是崔振赫的忠实观众肯定也不陌生，从2014年《傲慢与偏见》到2017年《隧道》、2020年《丧尸侦探》（僵尸侦探），无论是扮检察官或警察、侦探，崔振赫可以说多多少少都有跨越封锁线探查命案现场，没想到2024年《日夜不同的她》要再度跨越、重回「老本行」。



虽说剧名是《日夜不同的她》，但桂志雄一角日夜都一样埋头苦干，不是在办公室反覆看著调查资料，就是在案发现场亲自找寻证据。这样的他会遇上「日夜不同的她」，是中年实习界传奇人物林顺，由李姃垠饰演，他们的化学反应会是？

《日夜不同的她》将在6月15日首播。

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