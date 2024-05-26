熟悉的檢察廳與封鎖線！崔振赫新劇《日夜不同的她》劇照「夢回」《傲慢與偏見》&《隧道》

JTBC新劇《日夜不同的她》即將在下月首播，日前已釋出首組劇照，是由崔振赫飾演的男主角「桂志雄」劇照。

《日夜不同的她》描述某一天突然被困在老年時期的待業女子，和意外與她糾纏的優秀檢察官之間的異想天開浪漫喜劇，由人氣劇集《大力女子都奉順》、《我們遇見的奇蹟》導演李亨民執導，李姃垠、鄭恩地與崔振赫三人主演。

*完整介紹：崔振赫再扮檢察官遇上「白天是李姃垠晚上是鄭恩地」的女子！《日夜不同的她》定檔6月



崔振赫飾演高學經歷、高顏值卻固執的西漢支廳檢察官「桂志雄」，比起感性更注重理性，除了確鑿的證據之外什麼都不相信的邏輯主義者，也是不容許有任何失誤的完美主義者。身為一年365天每天24小時不間段工作的超強工作狂，他在西漢支廳起訴率一個人遙遙領先。



雖然是能力出眾外貌也出眾的「詐欺角色」（指不真實到像騙人的），但桂志雄缺乏社會性，就算共事的人很疲累他也不在乎，也因此在他身邊的事務官們都堅持不了3個月，紛紛逃走的程度。而被稱為「地獄之門」的桂志雄檢察官辦公室，是否有機會迎來陽光燦爛的一天？



劇照中，崔振赫又回到「熟悉的檢察廳」，為什麼說熟悉呢？因為他2014年便在《傲慢與偏見》演過檢察官，《傲慢與偏見》還是他第一次擔綱無線台迷你劇第一男主角，繳出亮眼的單集最高12.8%收視成績單，演完就當兵入伍去了，回來後2017年接下《隧道》在創生涯顛峰。



回到《日夜不同的他》，除了檢察廳辦公室陳設熟悉之外，封鎖線對崔振赫或是崔振赫的忠實觀眾肯定也不陌生，從2014年《傲慢與偏見》到2017年《隧道》、2020年《喪屍偵探》（殭屍偵探），無論是扮檢察官或警察、偵探，崔振赫可以說多多少少都有跨越封鎖線探查命案現場，沒想到2024年《日夜不同的她》要再度跨越、重回「老本行」。



雖說劇名是《日夜不同的她》，但桂志雄一角日夜都一樣埋頭苦幹，不是在辦公室反覆看著調查資料，就是在案發現場親自找尋證據。這樣的他會遇上「日夜不同的她」，是中年實習界傳奇人物林順，由李姃垠飾演，他們的化學反應會是？

《日夜不同的她》將在6月15日首播。

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