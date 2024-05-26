大前辈SJ神童给新人女团ILLIT后辈们的建议：「努力练习，用实力说服大家！」

新人女团ILLIT聊到对恶意的留言感到很在意，《认识的哥哥》的哥哥们纷纷给出建议，特别是大前辈Super Junior神童和希澈相当有共鸣。

ILLIT完整体出演JTBC热门综艺《认识的哥哥》，在节目中边吃饭边谈心时，主持人问出道后感到最辛苦的事情。



MINJU提到：「看留言会很在意，特别钻牛角尖。」李寿根与金希澈纷纷回应：「希望你们不要看」、「但又不能不看」表达了无奈的心情。李寿根：「就算称赞100句，只要有一句不好听的，就会一直盯著那一句。」



希澈接著分享：「（舞台上）看著观众席，就算数千数万名观众对著你比爱心，只有一个用手指骂人的人，也只会看到那个人。」神童补充：「还有人特意来签售会，吐口水再走」希澈：「还有人让你签名之后，跑到远处撕签名（让你看到）。」



神童：「如果对所有留言都过度关注，自己就会崩溃，要克服才行」李寿根：「成员们要团结一致，一起克服」

对於留言一事，MOKA接著分享：「我也很常看留言，虽然这不会让我很受伤，但一站上舞台，会偶尔想起那些留言，就会感到害怕，这种时候该怎么克服呢？」



神童回应：「现在你们能做的，我认为是用实力说服大家。努力练习，呈现出色的一面就行，出色到别人没法骂你们的程度。」一旁成员们纷纷点头，认真听取建议。



▼影片已定位在6:17处。



▼ILLIT穿著校服表演了热门曲〈Magnetic〉和〈Lucky Girl Syndrome〉，现场气氛相当火热！



节目中ILLIT也展现了许多面貌，和哥哥们共处了非常愉快的时光，有兴趣的观众可以找回这一期看！（2024年5月25日播出的EP.435）

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